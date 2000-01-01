Эти девушки самые красивые и нежные! Кому теннисисты обязаны своими победами

Карен и Вероника Хачановы

Карен и Вероника познакомились очень необычным способом: спортсмен вместе с другом врезался в неё на тележке в аэропорту. Девушка была неприятно этому удивлена, но затем сменила гнев на милось. Пара сыграла свадьбу в 2016 году, также они воспитывают сына.