Эти девушки самые красивые и нежные! Кому теннисисты обязаны своими победами

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Спутницы жизни знаменитых теннисистов
Спутницы жизни знаменитых теннисистов
Эти девушки сделали жизнь своих мужчин гораздо счастливее, оттого и на корте они выкладываются по максимуму!
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Даниил и Дарья Медведевы
Даниил и Дарья Медведевы
Будущие супруги познакомились ещё в подростковом возрасте, но официально оформили отношения лишь пять лет назад. Дарья профессионально занималась теннисом, но к 18 годам вынуждена была закончить из-за трёх травм подряд.
Новак и Елена Джокович
Новак и Елена Джокович
Встречаться Елена и Новак начали ещё в 2005 году, а обвенчались в 2013-м. У пары двое детей: сын Стефан и дочь Тара. Жена теннисиста является директором благотворительного фонда Novak Djokovic Foundation, у неё есть высшее образование в области управления бизнесом.
Рафаэль и Мария Франциска Надаль
Рафаэль и Мария Франциска Надаль
Мария также управляет фондом, учреждённым мужем, а также поддерживает Рафаэля на матчах. Поженились они в 2019 году при короле Испании. Недавно в их семье случилось пополнение — на свет появился Рафаэль Надаль-младший.
Стефанос Циципас и Теодора Петалас
Стефанос Циципас и Теодора Петалас
Эта красивая пара познакомилась в Нью-Йорке благодаря общим друзьям. На данный момент Теодора живёт в Лондоне, но прилетает на некоторые турниры Стефаноса, чтобы поддержать его. И теннисист очень это ценит, посвящая девушке трогательные посты в соцсетях.
Себастьян Корда и Ивана Недвед
Себастьян Корда и Ивана Недвед
Сын известного теннисиста и дочь легендарного футболиста обожают проводить время вместе. Семьи Себастьяна и Иваны познакомились, ещё когда они были подростками, однако их чувства зародились гораздо позже.
Каспер Рууд и Мария Галлигани
Каспер Рууд и Мария Галлигани
Девушка Каспера имеет образование в области психологии, сейчас она получает магистерскую степень в университете Южной Дании. Мудрость и благоразумие Марии помогают ей строить здоровые гармоничные отношения с теннисистом, с которым она встречается с 2018 года.
Денис Шаповалов и Мирьям Бьёрклунд
Денис Шаповалов и Мирьям Бьёрклунд
Шведская теннисистка покорила сердце Дениса. При этом в первую очередь он считает девушку своим лучшим другом, это невероятно мило. Мирьям отвечает ему полной взаимностью.
Феликс Оже-Альяссим и Нина Гаиби
Феликс Оже-Альяссим и Нина Гаиби
Гаиби родилась в интернациональной семье, она занимается конным спортом, выступая за Марокко. Свои отношения Феликс и Нина открыли в 2021 году: к тому моменту они встречались уже два года.
Диего Шварцман и Эухения де Мартино
Диего Шварцман и Эухения де Мартино
Красавица Эухения работает моделью и имеет контракты с целым рядом брендов, что не мешает ей активно поддерживать Диего на различных турнирах прямо с трибун.
Тейлор Фритц и Морган Риддл
Тейлор Фритц и Морган Риддл
Повезло и Тейлору Фритцу — на него обратила внимание не менее эффектная модель Морган Риддл. Девушка регулярно зажигает на ковровых дорожках. При этом строгие костюмы от Армани не мешают ей быть слегка взбалмошной и игривой.
Маттео Берреттини и Мелисса Сатта
Маттео Берреттини и Мелисса Сатта
Финалист Уимблдона-2021, судя по всему, отдал своё сердце итальянской модели и телеведущей. Недавно 26-летний Берреттини был замечен в компании 36-летней Сатты.
Карен и Вероника Хачановы
Карен и Вероника Хачановы
Карен и Вероника познакомились очень необычным способом: спортсмен вместе с другом врезался в неё на тележке в аэропорту. Девушка была неприятно этому удивлена, но затем сменила гнев на милось. Пара сыграла свадьбу в 2016 году, также они воспитывают сына.
Ник Кирьос и Костен Хатци
Ник Кирьос и Костен Хатци
Главный сердцеед мира тенниса остепенился под влиянием милой девушки-блогера и основательницы бренда декора. Ник одаривает Костен шикарными подарками, такими как клатч Louis Vuitton за £ 2,5 тыс. и кольцо с бриллиантом. Ходят слухи, что дело идёт к помолвке.
Джон и Мэдисон Иснер
Джон и Мэдисон Иснер
Модельер Мэдисон Маккинли и звезда тенниса Джон Иснер познакомились в колледже во время… игры в футбол. Теперь у них совершенно другой квест в жизни — воспитание двоих детей.
Алекс де Минор и Кэйти Бултер
Алекс де Минор и Кэйти Бултер
Алекса и Кэйти связывает одна страсть — теннис. Оба профессионально владеют ракеткой, поэтому им никогда не скучно вдвоём. В 2021 году влюблённые открыли миру свои отношения, хотя намёки на это были и раньше.
Эти девушки самые красивые и нежные! Кому теннисисты обязаны своими победами
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