Призовые звёзд тенниса в Индиан-Уэллсе-2023
Чемпион получит $ 1,2 млн. А сколько увезут домой Соболенко и Медведев?
Общий призовой фонд
«Мастерса» в Индиан-Уэллсе (Калифорния), который ещё называют неофициальным пятым «Шлемом», в последние годы:
2019 – $ 18 070 856
2021 – $ 16 718 910
2022 – $ 16 953 510
2023 – $ 17 600 000
2019 – $ 18 070 856
2021 – $ 16 718 910
2022 – $ 16 953 510
2023 – $ 17 600 000
1-й круг
2019 – $ 16 425
2021 – $ 18 155
2022 – $ 18 200
2023 – $ 18 660
2021 – $ 18 155
2022 – $ 18 200
2023 – $ 18 660
2-й круг
2019 – $ 26 430
2021 – $ 29 045
2022 – $ 30 130
2023 – $ 30 885
2021 – $ 29 045
2022 – $ 30 130
2023 – $ 30 885
3-й круг
2019 – $ 48 775
2021 – $ 51 895
2022 – $ 54 400
2023 – $ 55 770
2021 – $ 51 895
2022 – $ 54 400
2023 – $ 55 770
4-й круг
2019 – $ 91 205
2021 – $ 92 000
2022 – $ 94 575
2023 – $ 96 955
2021 – $ 92 000
2022 – $ 94 575
2023 – $ 96 955
1/4 финала
2019 – $ 182 000
2021 – $ 175 000
2022 – $ 179 940
2023 – $ 184 465
2021 – $ 175 000
2022 – $ 179 940
2023 – $ 184 465
1/2 финала
2019 – $ 354 000
2021 – $ 335 000
2022 – $ 343 985
2023 – $ 352 635
2021 – $ 335 000
2022 – $ 343 985
2023 – $ 352 635
Финал
2019 – $ 686 000
2021 – $ 640 000
2022 – $ 646 110
2023 – $ 662 360
2021 – $ 640 000
2022 – $ 646 110
2023 – $ 662 360
Титул
2019 – $ 1 354 010
2021 – $ 1 209 730
2022 – $ 1 231 245
2023 – $ 1 262 220
2021 – $ 1 209 730
2022 – $ 1 231 245
2023 – $ 1 262 220
Кому достанутся $ 1,2 млн? Полный расклад призовых по раундам Индиан-Уэллса!
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