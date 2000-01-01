Топ-5 самых богатых теннисистов в истории
В списке всего одна женщина.
5. Андре Агасси (США)
Восьмикратный чемпион ТБШ заработал $ 350,1 млн, по данным Sportico.
Из них на корте — $ 31 152 975.
Основные спонсоры Андре — Nike, Kia, Mazda, American Express, Deutsche Bank, Head.
4. Серена Уильямс (США)
23-кратная чемпионка ТБШ заработала $ 459,7 млн.
Из них на корте — $ 94 816 730.
Основные спонсоры Серены — Gatorade, Gucci, Lincoln, Nike, Nintendo, Wilson.
3. Новак Джокович (Сербия)
22-кратный чемпион ТБШ заработал $ 470 млн.
Из них на корте — $ 167 014 841.
Основные спонсоры Новака — Lacoste, Asics, Head, Seico, Peugeot.
2. Рафаэль Надаль (Испания)
22-кратный чемпион ТБШ заработал $ 525 млн.
Из них на корте — $ 134 640 719.
Основные спонсоры Рафы — Amstel, Santander, Telefonica, Nike, Kia, Richard Mille.
1. Роджер Федерер (Швейцария)
20-кратный чемпион ТБШ заработал $ 1,1 млрд.
Из них на корте — $ 130 594 339.
Основные спонсоры Роджера — Rolex, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Moёt & Chandon, Wilson, Uniqlo.
Федерер, Надаль, Джокович — кто самый богатый? Топ-5 высокооплачиваемых теннисистов мира
Читайте также
Призовые звёзд тенниса в Индиан-Уэллсе-2023
Спутницы жизни знаменитых теннисистов
Семь лет допинг-скандалу с Марией Шараповой
Как Тарпищев помог России взять 1-й Кубок Дэвиса
Елена Веснина ждёт второго ребёнка
Все российские финалы ATP
Удивительная история российской юниорки Шнайдер
Главная модница в теннисе — Камила Джорджи
Новак Джокович побил великий рекорд Штеффи Граф
Как зарабатывает Наоми Осака
Спутники жизни знаменитых теннисисток
Самые удобные и неудобные соперники Медведева
Как Евгений Кафельников взял золото ОИ-2000
Как живёт семья Иванович и Швайнштайгера
Новые лица китайского тенниса
История любви Себастьяна Корды и Иваны Недвед