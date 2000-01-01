Карацев уехал тренироваться в академию Надаля. Рафа уже не первый раз спасает россиянина!

Матч-центр Новости Видео Билеты
Как Карацев оказался в академии Надаля
Как Карацев оказался в академии Надаля
Аслан готовится к грунтовому сезону вместе с командой легендарного испанца. Рафа неоднократно выручал нашего спортсмена, не бросил и теперь.
AMP-версия
В последний раз Аслана Карацева поклонники тенниса видели на корте в феврале на турнире ATP-250 в Дохе. Тогда россиянин проиграл первый сет Джэйсону Каблеру, а затем и вовсе снялся с матча.
В последний раз Аслана Карацева поклонники тенниса видели на корте в феврале на турнире ATP-250 в Дохе. Тогда россиянин проиграл первый сет Джэйсону Каблеру, а затем и вовсе снялся с матча.
Карацев на какое-то время пропал, и многие болельщики уже начали беспокоиться за Аслана. Однако недавно стало известно, что всё это время теннисист провёл в академии Рафаэля Надаля.
Карацев на какое-то время пропал, и многие болельщики уже начали беспокоиться за Аслана. Однако недавно стало известно, что всё это время теннисист провёл в академии Рафаэля Надаля.
Спортсмен занимался подготовкой к грунтовому сезону и решил, что лучше всего делать это в компании команды легендарного испанца. Карацева приняли с распростёртыми объятиями.
Спортсмен занимался подготовкой к грунтовому сезону и решил, что лучше всего делать это в компании команды легендарного испанца. Карацева приняли с распростёртыми объятиями.
Надо сказать, что ничего удивительного в этом нет, ведь обладатель карьерного «Золотого шлема» уже не в первый раз спасает Аслана. На протяжении карьеры россиянина таких эпизодов было несколько.
Надо сказать, что ничего удивительного в этом нет, ведь обладатель карьерного «Золотого шлема» уже не в первый раз спасает Аслана. На протяжении карьеры россиянина таких эпизодов было несколько.
Ещё в 2016 году Карацев страдал от серьёзной травмы колена. Повреждение было очень похоже на то, от которого мучился Надаль. И тогда россиянин поехал в Барселону к его врачу, который оказал помощь.
Ещё в 2016 году Карацев страдал от серьёзной травмы колена. Повреждение было очень похоже на то, от которого мучился Надаль. И тогда россиянин поехал в Барселону к его врачу, который оказал помощь.
А пять лет спустя на «Ролан Гаррос» Рафаэль любезно согласился провести тренировку с Асланом. Об этом рассказывал наставник теннисиста Егор Яцюк.
А пять лет спустя на «Ролан Гаррос» Рафаэль любезно согласился провести тренировку с Асланом. Об этом рассказывал наставник теннисиста Егор Яцюк.
Тот турнир был дебютным для россиянина, он сильно нервничал, отчего игра не шла, и Карацев вылетел уже во втором круге, но факт остаётся фактом: без помощи опытного соперника он мог бы не добиться и этого.
Тот турнир был дебютным для россиянина, он сильно нервничал, отчего игра не шла, и Карацев вылетел уже во втором круге, но факт остаётся фактом: без помощи опытного соперника он мог бы не добиться и этого.
Карацев уехал тренироваться в академию Надаля. Рафа уже не первый раз спасает россиянина!
Читайте также
Топ-5 самых богатых теннисистов в истории
Топ-5 самых богатых теннисистов в истории
Призовые звёзд тенниса в Индиан-Уэллсе-2023
Призовые звёзд тенниса в Индиан-Уэллсе-2023
Спутницы жизни знаменитых теннисистов
Спутницы жизни знаменитых теннисистов
Семь лет допинг-скандалу с Марией Шараповой
Семь лет допинг-скандалу с Марией Шараповой
Как Тарпищев помог России взять 1-й Кубок Дэвиса
Как Тарпищев помог России взять 1-й Кубок Дэвиса
Елена Веснина ждёт второго ребёнка
Елена Веснина ждёт второго ребёнка
Все российские финалы ATP
Все российские финалы ATP
Удивительная история российской юниорки Шнайдер
Удивительная история российской юниорки Шнайдер
Главная модница в теннисе — Камила Джорджи
Главная модница в теннисе — Камила Джорджи
Новак Джокович побил великий рекорд Штеффи Граф
Новак Джокович побил великий рекорд Штеффи Граф
Как зарабатывает Наоми Осака
Как зарабатывает Наоми Осака
Спутники жизни знаменитых теннисисток
Спутники жизни знаменитых теннисисток
Самые удобные и неудобные соперники Медведева
Самые удобные и неудобные соперники Медведева
Как Евгений Кафельников взял золото ОИ-2000
Как Евгений Кафельников взял золото ОИ-2000
Как живёт семья Иванович и Швайнштайгера
Как живёт семья Иванович и Швайнштайгера
Новые лица китайского тенниса
Новые лица китайского тенниса
© championat.com 2000–2023