Как Карацев оказался в академии Надаля
Аслан готовится к грунтовому сезону вместе с командой легендарного испанца. Рафа неоднократно выручал нашего спортсмена, не бросил и теперь.
В последний раз Аслана Карацева поклонники тенниса видели на корте в феврале на турнире ATP-250 в Дохе. Тогда россиянин проиграл первый сет Джэйсону Каблеру, а затем и вовсе снялся с матча.
Карацев на какое-то время пропал, и многие болельщики уже начали беспокоиться за Аслана. Однако недавно стало известно, что всё это время теннисист провёл в академии Рафаэля Надаля.
Спортсмен занимался подготовкой к грунтовому сезону и решил, что лучше всего делать это в компании команды легендарного испанца. Карацева приняли с распростёртыми объятиями.
Надо сказать, что ничего удивительного в этом нет, ведь обладатель карьерного «Золотого шлема» уже не в первый раз спасает Аслана. На протяжении карьеры россиянина таких эпизодов было несколько.
Ещё в 2016 году Карацев страдал от серьёзной травмы колена. Повреждение было очень похоже на то, от которого мучился Надаль. И тогда россиянин поехал в Барселону к его врачу, который оказал помощь.
А пять лет спустя на «Ролан Гаррос» Рафаэль любезно согласился провести тренировку с Асланом. Об этом рассказывал наставник теннисиста Егор Яцюк.
Тот турнир был дебютным для россиянина, он сильно нервничал, отчего игра не шла, и Карацев вылетел уже во втором круге, но факт остаётся фактом: без помощи опытного соперника он мог бы не добиться и этого.
Карацев уехал тренироваться в академию Надаля. Рафа уже не первый раз спасает россиянина!
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