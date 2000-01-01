Первая после Шараповой. Впечатляющие достижения Елены Рыбакиной

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Впечатляющие достижения Елены Рыбакиной
Впечатляющие достижения Елены Рыбакиной
Собрали удивительные показатели чемпионки Уимблдона 2022 года, которая уже по праву входит в мировую теннисную элиту.
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В 2022 году уроженка Москвы Елена Рыбакина сенсационно выиграла Уимблдон. И даже не подумала останавливаться на достигнутом!
В 2022 году уроженка Москвы Елена Рыбакина сенсационно выиграла Уимблдон. И даже не подумала останавливаться на достигнутом!
В 2023-м Рыбакина выиграла уже 13 матчей на турнирах категории WTA-1000. Столько же побед на «тысячниках» было у неё за весь сезон-2022.
В 2023-м Рыбакина выиграла уже 13 матчей на турнирах категории WTA-1000. Столько же побед на «тысячниках» было у неё за весь сезон-2022.
По стопам Серены и Шараповой
По стопам Серены и Шараповой
Победив в полуфинале Майами Джессику Пегулу, Елена установила ещё одно достижение. Теперь у неё на одном турнире пять матчей подряд с 10 и более эйсами.
Предыдущий подобный случай был зафиксирован в 2016-м. В тот сезон Серена Уильямс давила соперниц эйсами на Уимблдоне.
Предыдущий подобный случай был зафиксирован в 2016-м. В тот сезон Серена Уильямс давила соперниц эйсами на Уимблдоне.
А ещё Рыбакина стала шестой теннисисткой, которая в один сезон выходила в финалы Australian Open, Индиан-Уэллса и Майами. AO она проиграла, Индиан-Уэллс — выиграла. Как будет в Майами?
А ещё Рыбакина стала шестой теннисисткой, которая в один сезон выходила в финалы Australian Open, Индиан-Уэллса и Майами. AO она проиграла, Индиан-Уэллс — выиграла. Как будет в Майами?
До этого подобная серия финалов была у Моники Селеш (1991), Штеффи Граф (1994), Линдсей Дэвенпорт, Мартины Хингис (обе — 2000) и Марии Шараповой (2012).
До этого подобная серия финалов была у Моники Селеш (1991), Штеффи Граф (1994), Линдсей Дэвенпорт, Мартины Хингис (обе — 2000) и Марии Шараповой (2012).
Первая после Шараповой. Впечатляющие достижения Елены Рыбакиной
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