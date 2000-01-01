Медведев и Рублёв теперь кумовья! Андрей крестил дочку Даниила

А почему крёстным папой стал Рублёв?

Даниил и Андрей дружат с раннего детства и, случалось, вместе выходили на корт. Чемпион US Open — 2021 говорил как-то, что они с юниорских лет толкали друг друга вперёд. Негатива между ними не было и нет…