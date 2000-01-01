Медведев и Рублёв теперь кумовья! Андрей крестил дочку Даниила

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Медведев и Рублёв стали кумовьями
Медведев и Рублёв стали кумовьями
Лучшие российские теннисисты породнились. Отныне они кумовья.
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Даниил Медведев и Андрей Рублёв готовятся к «Мастерсу» в Монте-Карло. Однако в их жизни есть место не только теннису.
Даниил Медведев и Андрей Рублёв готовятся к «Мастерсу» в Монте-Карло. Однако в их жизни есть место не только теннису.
В субботу, 8 апреля, состоялось важное событие, касающееся личной жизни Медведева. В Монако крестили его дочь Алису. Крёстным папой был Рублёв, крёстной мамой — тренер по здоровью Арина Кузьмина. Отныне Даниил и Андрей — кумовья!
В субботу, 8 апреля, состоялось важное событие, касающееся личной жизни Медведева. В Монако крестили его дочь Алису. Крёстным папой был Рублёв, крёстной мамой — тренер по здоровью Арина Кузьмина. Отныне Даниил и Андрей — кумовья!
Алиса Медведева появилась на свет 14 октября 2022 года. Дарья, супруга Даниила, — бывшая теннисистка. Они поженились в Москве 12 сентября 2018 года.
Алиса Медведева появилась на свет 14 октября 2022 года. Дарья, супруга Даниила, — бывшая теннисистка. Они поженились в Москве 12 сентября 2018 года.
А почему крёстным папой стал Рублёв?
А почему крёстным папой стал Рублёв?
Даниил и Андрей дружат с раннего детства и, случалось, вместе выходили на корт. Чемпион US Open — 2021 говорил как-то, что они с юниорских лет толкали друг друга вперёд. Негатива между ними не было и нет…
…а вот здоровая конкуренция — есть. «У нас близкие отношения, но мы оба хотим побеждать. Советы? Я умею дружить, и в туре об этом знают, но давать советы — это слишком», — говорил Медведев накануне финала в Дубае-2023, который, к слову, выиграл.
…а вот здоровая конкуренция — есть. «У нас близкие отношения, но мы оба хотим побеждать. Советы? Я умею дружить, и в туре об этом знают, но давать советы — это слишком», — говорил Медведев накануне финала в Дубае-2023, который, к слову, выиграл.
А какой счёт в личных встречах?
А какой счёт в личных встречах?
5-2 в пользу Медведева. Причём Рублёв только в 2021-м размочил счёт.
Медведев и Рублёв теперь кумовья! Андрей крестил дочку Даниила
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