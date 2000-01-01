5 событий спорта в пятницу, 14 апреля
Наши теннисисты рубятся в Монте-Карло, командный Кубок мира по фигурному катанию и немного футбола.
На что обратить внимание сегодня. ►►
На что обратить внимание сегодня. ►►
11:25, 13:00: Командный Кубок мира в Японии
С утра – выступление спортивных пар (короткая программа). С 11:25 – танцы на льду (произвольный танец). С 13:00 начинаются произвольные программы у женщин. Трансляции доступны в Okko.
Наш теннисист сразится с немецким андердогом (100-я позиция рейтинга). Рублёв (6) – явный фаворит.
В другом матче «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне.
19:00: МФЛ, «Локомотив» – «Спартак»
Вечером состоится молодёжное дерби в МФЛ. В таблице «Локомотив» и «Спартак» разделяют три очка, правда, прошло всего четыре тура.
Заруба между двумя исследователями дна таблицы чемпионата Германии. Если «Шальке» или «Герта» планирует совершить чудесное спасение, самое время утопить конкурента.
5 спортивных событий сегодня
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