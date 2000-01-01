5 спортивных событий сегодня

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5 событий спорта в пятницу, 14 апреля
5 событий спорта в пятницу, 14 апреля
Наши теннисисты рубятся в Монте-Карло, командный Кубок мира по фигурному катанию и немного футбола.

На что обратить внимание сегодня. ►►
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11:25, 13:00: <a href="https://www.championat.com/figureskating/_otherfigureskating/tournament/771/" target="_blank">Командный Кубок мира в Японии</a>
11:25, 13:00: Командный Кубок мира в Японии
С утра – выступление спортивных пар (короткая программа). С 11:25 – танцы на льду (произвольный танец). С 13:00 начинаются произвольные программы у женщин. Трансляции доступны в Okko.
12:10: <a href="https://www.championat.com/tennis/_atp/tournament/79735/match/1495533/" target="_blank">Рублёв против Штруффа в 1/4 финала Монте-Карло</a>
12:10: Рублёв против Штруффа в 1/4 финала Монте-Карло
Наш теннисист сразится с немецким андердогом (100-я позиция рейтинга). Рублёв (6) – явный фаворит.
16:00: <a href="https://www.championat.com/tennis/_atp/tournament/79735/match/1495539/#preview" target="_blank">Медведев против Руне в 1/4 финала Монте-Карло</a>
16:00: Медведев против Руне в 1/4 финала Монте-Карло
В другом матче «Мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне.
19:00: <a href="https://www.championat.com/football/_russiapl/tournament/5073/match/1071697/#preview" target="_blank">МФЛ, «Локомотив» – «Спартак»</a> 
19:00: МФЛ, «Локомотив» – «Спартак» 
Вечером состоится молодёжное дерби в МФЛ. В таблице «Локомотив» и «Спартак» разделяют три очка, правда, прошло всего четыре тура.
21:30: <a href="https://www.championat.com/football/_germany/tournament/5027/match/1038545/" target="_blank">Бундеслига, «Шальке» – «Герта»</a>
21:30: Бундеслига, «Шальке» – «Герта»
Заруба между двумя исследователями дна таблицы чемпионата Германии. Если «Шальке» или «Герта» планирует совершить чудесное спасение, самое время утопить конкурента.
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