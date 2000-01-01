«Могу съесть 45 кусков сашими». Соперники хотели узнать секрет победы Рублёва, он ответил

Любопытные факты об Андрее Рублёве
Медведев попытался выяснить слабости Андрея в специальном видеоинтервью. Но тот оказался хитрее!
В финале «Мастерса» в Монте-Карло Андрей Рублёв показал чемпионский характер и одержал волевую победу над 19-летним Хольгером Руне. На данный момент для россиянина это самый крупный титул в карьере.
Новость о триумфе российского теннисиста быстро облетела весь спортивный мир: коллеги по цеху завалили Андрея поздравлениями в социальных сетях, отмечая его мастерство и целеустремлённость.
Новак Джокович, Евгений Кафельников, Борис Беккер, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Елена Веснина — продолжать список из легендарных имён можно бесконечно.
Узнать секрет россиянина поспешили соперники в специальном шуточном видеоинтервью. Диего Шварцман, например, спросил, когда он в последний раз был в отпуске, намекнув, что Андрей без устали трудится на корте.
«Я никогда не ездил в прямо настоящий отпуск, в прошлом году я вообще отдыхал пять дней, большую часть из которых путешествовал», — таков был ответ нашего спортсмена.
А вот Даниила Медведева заинтересовали расписание сна Рублёва и его диета. «Если брать неделю, в которой нет турнира, то я сплю около 30–35 часов в неделю обычно. Это около 3–5 часов в день», — но во время соревнований Андрей предпочитает восьмичасовой сон.
Питаться теннисист любит правильной пищей — например рыбой. «Какой рекорд съеденных сашими из лосося? Около 30, наверное, случалось. Но и 45 кусков могли быть легко», — поделился он.
Попытался Медведев и узнать дальнейшую стратегию соперника, но тот отшутился: «Если я буду играть против Даниила и у меня будет брейк-пойнт, я буду целиться прямо ему в лицо. И, возможно, это один из способов добиться победы».
Американский теннисист Тейлор Фритц, которого на «Мастерсе» Андрей Рублёв победил в полуфинале, спросил у россиянина: «Андрей, почему ты издаёшь такой отчётливый звук хрюканья, когда бьёшь по мячу? Мы все его знаем».
«Если бы я мог издавать другой звук, более красивый, я бы… (смеётся). Я не знаю. Мне раньше не говорили про этот звук, пока СМИ не стали писать про это. Вскрики происходят в очень разное время матча, я долгое время пытаюсь играть бесшумно, но потом не сдерживаюсь, что естественно, потому что я применяю силу», — ответил Рублёв.
«Могу съесть 45 кусков сашими». Соперники хотели узнать секрет победы Рублёва, он ответил
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