«Могу съесть 45 кусков сашими». Соперники хотели узнать секрет победы Рублёва, он ответил

«Если бы я мог издавать другой звук, более красивый, я бы… (смеётся). Я не знаю. Мне раньше не говорили про этот звук, пока СМИ не стали писать про это. Вскрики происходят в очень разное время матча, я долгое время пытаюсь играть бесшумно, но потом не сдерживаюсь, что естественно, потому что я применяю силу», — ответил Рублёв.