Подробности крестин дочери Медведева
Даниил и Андрей теперь не только хорошие друзья, но и кумовья. Победитель «Мастерса» поможет другу и позаботится о маленькой Алисе.
Осенью прошлого года у Даниила Медведева родилась дочь. Маленькая Алиса появилась на свет 14 октября 2022 года. Теперь в российской Big-3 отцом является не только Карен Хачанов, но и Даниил.
Счастью теннисиста не было предела. Радовалась и его супруга Дарья, с которой они женаты с 2018 года. Теперь чете Медведевых пришлось примерить на себя новую роль родителей, а ещё решить один важный вопрос.
Даниил недолго мучился с выбором крёстного для девочки и положился на своего давнего друга и соперника — Андрея Рублёва, который после обряда крещения стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло.
По его словам, это был ответственный шаг для него. Андрей со всей серьёзностью отнёсся к своему амплуа и пообещал исправно исполнять свои обязанности, но сначала поинтересовался, что в них входит.
«Батюшка толкнул такую речь, что я сказал: «А что Даня тогда должен делать, раз за этим я должен следить?» На что батюшка ответил, что Даниил должен содержать семью. Я спросил, можно ли поменяться, потому что выглядит так, будто ответственности у меня больше, чем у Дани», — посмеялся Андрей.
«Теперь я ответственен за то, чтобы она верила в бога. Также я должен молиться за неё каждый день, а ещё следить, чтобы она не снимала крестик, росла хорошим и добрым человеком!» — добавил спортсмен.
Нет никаких сомнений, что Андрей станет прекрасным крёстным для юной Алисы. Поэтому Даниил может не переживать о её будущем — теперь у неё есть наставник и крепкая опора в лице друга-теннисиста.
«Должен молиться за неё каждый день». Рублёв — самый крутой крёстный для дочери Медведева
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