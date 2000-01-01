«Должен молиться за неё каждый день». Рублёв — самый крутой крёстный для дочери Медведева

«Батюшка толкнул такую речь, что я сказал: «А что Даня тогда должен делать, раз за этим я должен следить?» На что батюшка ответил, что Даниил должен содержать семью. Я спросил, можно ли поменяться, потому что выглядит так, будто ответственности у меня больше, чем у Дани», — посмеялся Андрей.