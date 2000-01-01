Теннисисты на Met Gala 2023
Собрали звёзд тенниса, посетивших мероприятие в Нью-Йорке, которое в этом году посвящено кутюрье Карлу Лагерфельду.
Роджер Федерер
20-кратный чемпион ТБШ был одним из ведущих Met Gala 2023. Согласитесь, такой наряд очень идёт элегантному Роджеру.
А перед мероприятием швейцарец прогулялся по Нью-Йорку, где встретился с комиком Тревором Ноа…
…и зашёл в закусочную.
Серена Уильямс
23-кратная чемпионка ТБШ посетила Met Gala вместе с мужем, американским предпринимателем Алексисом Оганяном. Стильная пара, чего уж там.
Серена, к слову, сообщила о беременности. Это будет второй ребёнок пары. В октябре 2017 года теннисистка родила дочь, которую назвали Олимпией.
Энди Роддик
Чемпион US Open — 2003 также посетил мероприятие. На нём он присутствовал вместе с женой Бруклин Декер.
Маттео Берреттини
Наконец, как же без одного из самых стильных теннисистов современности? С другой стороны, жаль, что Берреттини из-за травмы пропустил первый месяц грунтового сезона.
Элегантный Федерер и шикарная Серена. Кто из теннисистов украсил Met Gala 2023
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