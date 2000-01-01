«Я могу дышать. Мне не надо скрываться». Серена Уильямс ждёт второго ребёнка

Серена Уильямс ждёт второго ребёнка
В семье теннисистки ожидается пополнение — она вновь станет мамой. Легендарная чемпионка преодолела множество препятствий на пути к счастью.
Модная тусовка Met Gala является одним из главных событий в мире шоу-бизнеса. Это праздник жизни! Уж для Серены Уильямс так точно, ведь именно там теннисистка почувствовала себя по-настоящему счастливой.
Спортсменка поразила всех своим внешним видом. Она появилась на подиуме в роскошном чёрном платье а-ля русалка от Gucci, а дополнила образ дорогими украшениями от Tiffany. Но не только это привлекло внимание публики.
Многие обратили внимание на фигуру Уильямс — та была с заметно округлившимся животом. Скрывать своё положение Серена не стала и объявила, что вновь беременна.
«Была так взволнованна, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», — написала теннисистка, намекая, что они с Алексисом Оганяном ждут ещё одного ребёнка.
При этом легендарная чемпионка испытала истинное облегчение, ведь до этого её беременность была тайной. «Теперь я чувствую себя хорошо. Я могу дышать. Мне не надо скрываться», — сказала она.
«В прошлом году я и Алексис пытались завести второго ребёнка. И недавно мой врач убедил меня, что, когда мы будем готовы, наша семья сможет пополниться», — продолжила Серена.
Также Уильямс отметила, что не собирается заниматься спортом, пока беременна. Так было в 2017 году, когда теннисистка выиграла Australian Open, будучи в положении. А затем у неё были трудные роды, во время которых она чуть не умерла.
Это было тяжёлое испытание для Серены, и, очевидно, повторять его она не намерена. Она хочет быть «на 100% в теннисе и на 100% вне его», а значит, пока её главным приоритетом стала семья.
И это чудесно! Спортсменку необходимо поддержать и пожелать ей удачи. Сейчас у неё есть главная опора — муж и дочь.
«Мама и папа обожают все эти родительские штучки, так что мы вернулись! А Олимпия станет лучшей старшей сестрой — она просила и молилась об этом ежеминутно», — написал Оганян.
«Я могу дышать. Мне не надо скрываться». Серена Уильямс ждёт второго ребёнка
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