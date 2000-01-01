Все парные титулы россиян на «Мастерсах»
Вспоминаем победы представителей России на престижных турнирах. Теперь в этом списке Карен Хачанов и Андрей Рублёв.
Евгений Кафельников, лучший российский теннисист 90-х, был успешен не только в одиночном разряде, но и в парном. В частности, он семь раз выигрывал «Мастерсы» в парном разряде.
Причём в одном из этих случаев партнёром Кафельникова был его соотечественник. В 1995 году Евгений вместе с Андреем Ольховским выиграл турнир в Монреале.
Новые лица
А теперь в этом списке есть и Карен Хачанов с Андреем Рублёвым. Россияне выиграли «Мастерс» в Мадриде — это их первый совместный титул.
Для Хачанова это вообще первый титул в парах. А Рублёв уже трижды побеждал в данном виде: в 2015-м — титул на Кубке Кремля с Дмитрием Турсуновым, в 2021-м — в Дохе с Асланом Карацевым, в 2022-м — в Марселе с Денисом Молчановым.
А ещё Андрей — олимпийский чемпион. На Играх-2020 в Токио, проходивших в 2021 году, он вместе с Анастасией Павлюченковой взял золото в миксте.
С Хачановым же Рублёв выиграл финал «Мастерса» с третьей попытки. В 2018-м Карен и Андрей проиграли в Майами, а в 2019-м — в Париже.
Дружеский подкол
Сразу после победного финала Рублёв рассказал на корте, как Хачанов троллил его за то, что тот уже брал титулы в парах, но не с ним. «Вы не представляете, сколько он мне всего наговорил за то, что я выигрывал парные титулы с другими ребятами…»
И закончил, обратившись к партнёру и другу: «Карен говорил: «Ты играешь один раз и выигрываешь, а со мной ни разу не побеждал». Крупнейший трофей я берёг для тебя».
Хачанов и Рублёв — в компании с Кафельниковым: все парные титулы россиян на «Мастерсах»
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