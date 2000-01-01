Хачанов и Рублёв — в компании с Кафельниковым: все парные титулы россиян на «Мастерсах»

Дружеский подкол

Сразу после победного финала Рублёв рассказал на корте, как Хачанов троллил его за то, что тот уже брал титулы в парах, но не с ним. «Вы не представляете, сколько он мне всего наговорил за то, что я выигрывал парные титулы с другими ребятами…»