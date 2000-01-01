У Иванович и Швайнштайгера родился третий ребёнок
В большой семье легендарного футболиста и очаровательной теннисистки очередное пополнение. Ана и Бастиан не знают предела своему счастью!
Вслед за Сереной Уильямс, объявившей о второй беременности, радостные вести принесла и Ана Иванович. Теннисистка рассказала, что в третий раз стала мамой, опубликовав трогательное видео в социальных сетях.
Все члены прекрасной большой семьи накрыли ладонями крошечную ручку малыша: сначала папа — Бастиан Швайнштайгер, затем мама и двое братьев — Лука и Леон.
Пока пол и имя ребёнка неизвестны, но некоторые СМИ сообщают, что у пары спортсменов родился ещё один сын. Если это правда, то шутка про футбольную команду из сыновей Швайнштайгера будет уже не совсем шуткой.
Легенда «Баварии» наверняка будет счастлив воспитывать троих мальчиков, но и девочке он будет невероятно рад. Бастиан и Ана тепло поприветствовали своё чадо: «Привет, мир! Наши сердца полны любви».
Их ребёнку очень повезло, ведь Иванович и Швайнштайгер — образцовые родители, а история их любви может тронуть любого. Ана бросила вызов Бастиану и попала ему в самое сердце.
Футболист признался в чувствах с помощью бутсы! А потом заставил теннисистку выйти за него замуж — это случилось в 2016 году. С тех пор они неразлучны — в их отношениях царит полная гармония.
Ана и Бастиан отлично друг друга понимают и учат тому же своих детей. Спортсменка с каждым днём пытается быть лучшей матерью, чем прежде, а её партнёр во всём ей помогает.
«Наши сердца полны любви». Иванович и Швайнштайгер в третий раз стали родителями!
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