Достижения 16-летней Мирры Андреевой
Раскроет ли юная россиянка свой сумасшедший потенциал?
В апреле Андреева произвела настоящий фурор на грунтовом «тысячнике» в Мадриде. Мирре, занимавшей 194-е место в рейтинге WTA, дали уайлд-кард, и она дошла до 1/8 финала.
По ходу турнира спортсменка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, обыграла финалистку US Open — 2021 и сеяных Беатрис Хаддад-Майю (13) и Магду Линетт (17). И лишь Арина Соболенко смогла её остановить.
Суперпрорыв
Андреева только в 2022-м дебютировала в туре, а на своём втором турнире WTA одержала сразу три победы. И отыграла 48 строчек в рейтинге. Вот это прорыв!
А в январе Мирра остановилась в шаге от крупного юниорского титула, проиграв в финале AO Алине Корнеевой, другой 15-летней звёздочке из России.
Новая Шарапова
Столь резкий взлёт привёл к тому, что Мирру уже называют новой Шараповой. В 17 лет, напомним, Мария выиграла Уимблдон.
«Девочка — молодчина огромная. Она в хорошей физической форме, у неё уверенная игра. Похожа на Марию Шарапову в начале её карьеры, только на максималках», — цитирует Андрея Ольховского «РБК-Спорт».
А по количеству титулов ITF, завоёванных до 16 лет, Андреева вдвое превосходит Шарапову: шесть против трёх. Так что сравнения возникли не на пустом месте!
А при чём тут «сестра Уильямс»?
Дело в том, что у Мирры есть старшая сестра Эрика, тоже теннисистка. В июне ей исполнится 19. На счету Андреевой-старшей три титула ITF. И в парном разряде сёстры тоже выступают.
Новая Шарапова и «сестра Уильямс». 16-летнюю Андрееву уже сравнивают со звёздами
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