Новая Шарапова и «сестра Уильямс». 16-летнюю Андрееву уже сравнивают со звёздами

А при чём тут «сестра Уильямс»?

Дело в том, что у Мирры есть старшая сестра Эрика, тоже теннисистка. В июне ей исполнится 19. На счету Андреевой-старшей три титула ITF. И в парном разряде сёстры тоже выступают.