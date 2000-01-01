Все «баранки» Иги Свёнтек в 2023 году
Собрали случаи в текущем сезоне, когда 21-летняя полька под ноль брала партии.
Анастасия Павлюченкова ничего не смогла поделать с Игой Свёнтек во втором круге Рима. Полька повесила ей две «баранки» — 6:0, 6:0. Это уже восьмой и девятый случаи в сезоне.
Australian Open (январь)
Первую «баранку» в сезоне Свёнтек повесила в Мельбурне. В 1/16 финала AO жертвой стала Кристина Бушкэ — 6:0, 6:1. А в следующем матче полька проиграла Елене Рыбакиной.
Доха (февраль)
Сразу три «баранки» за турнир! В 1/8 финала Свёнтек разгромила Даниэль Коллинз — 6:0, 6:1…
…затем в полуфинале с тем же счётом обыграла Веронику Кудерметову…
…а в финале одолела Джессику Пегулу — 6:3, 6:0. По-настоящему триумфальный поход!
Дубай (февраль)
«Всего лишь» одна «баранка». В 1/8 финала Свёнтек отдала только один гейм Людмиле Самсоновой — 6:1, 6:0. Ига дошла до финала, где проиграла Барборе Крейчиковой.
Индиан-Уэллс (март)
А на этом хардовом «тысячнике» во втором круге Ига не заметила Клэр Лю — и вновь 6:0, 6:1. Но в полуфинале её снова остановила Рыбакина.
Мадрид (май)
В четвертьфинале грунтового «тысячника» Свёнтек наголову разбила Петру Мартич — 6:0, 6:3. Однако в финале Арина Соболенко оказалась сильнее.
Не только Павлюченкова. Все «баранки» Свёнтек в 2023 году
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