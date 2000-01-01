Карлос Алькарас — вновь первая ракетка мира
22 мая чемпион US Open — 2022 вернётся на первое место в рейтинге ATP.
Выйдя на корт в матче второго круга «Мастерса» в Риме, Карлос Алькарас обеспечил себе возвращение на первую строчку мировой классификации. Испанец потеснит Новака Джоковича.
Даже если Джокович выиграет Рим, у него будет 6775 очков. А у Алькараса в лайв-рейтинге уже 6815.
До Джоковича пока далеко
Таким образом, 22 мая Карлос, которому 5 мая исполнилось 20 лет, начнёт свою 23-ю неделю в ранге лидера рейтинга ATP. По этому показателю он занимает 16-е место в истории. Лидирует Джокович, у которого 386 недель.
Более того, Алькарас будет лидером как минимум до окончания «Ролан Гаррос». То есть его третий отрезок во главе рейтинга составит минимум три недели, а общее количество недель вырастет до 25.
А ближайшая цель Алькараса — Илие Настасе (40 недель). У Даниила Медведева, к слову, 16 недель лидирования в рейтинге (18-е место в истории).
Кто ещё может догнать Алькараса?
Помимо Джоковича, приблизиться к испанцу может Медведев. В случае титула в Риме у россиянина будет 6330 очков.
Следующую тройку преследователей составляют Каспер Рууд, Стефанос Циципас и Андрей Рублёв. Но они даже в случае победы на «Мастерсе» будут уступать испанцу более 1000 очков.
20-летний Алькарас опять станет 1-й ракеткой мира. На сколько недель он опередил Медведева
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