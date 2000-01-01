Все чемпионы ТБШ в сетке «Ролан Гаррос» — 2023. Медведев, Джокович, Соболенко

Все чемпионы ТБШ в сетке «Ролан Гаррос» — 2023
Собрали всех победителей мэйджоров и их соперников по первому кругу Парижа.
Карлос Алькарас (Испания, 1)
Чемпион US Open 2022 года сыграет с победителем квалификации/лаки-лузером.
Даниил Медведев (Россия, 2)
Победитель US Open 2021 года также сразится с квалифаером/лаки-лузером.
Новак Джокович (Сербия, 3)
22-кратный чемпион ТБШ встретится с американцем сербского происхождения Александром Ковачевичем (114-е место в рейтинге ATP). Это будет их первый очный матч.
Стэн Вавринка (Швейцария)
Трёхкратный чемпион ТБШ выйдет на корт с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, 66-й ракеткой мира. Вавринка выиграл у него все семь очных матчей.
Доминик Тим (Австрия)
Победитель US Open — 2020 сразится с Педро Качином из Аргентины, занимающим 63-е место в рейтинге ATP. Ранее они никогда не играли друг с другом.
Ига Свёнтек (Польша, 1)
Трёхкратная чемпионка ТБШ сыграет с испанкой Кристиной Бушкэ, 67-й ракеткой мира. На AO-2023 Свёнтек не заметила соперницу — 6:0, 6:1.
Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Чемпионке AO-2023 досталась украинка Марта Костюк, 39-я ракетка мира. В Дубае-2022 Соболенко победила — 6:4, 6:1.
Елена Рыбакина (Казахстан, 4)
Чемпионка Уимблдона 2022 года сыграет с квалифаером/лаки-лузером.
Петра Квитова (Чехия, 10)
Двукратную чемпионку Уимблдона ожидает встреча с Элизабеттой Коччаретто (43-е место в рейтинге WTA). Ранее они не играли друг с другом.
Барбора Крейчикова (Чехия, 13)
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 выйдет на корт с украинкой Лесей Цуренко, 63-й ракеткой мира. Это будет первый их очный матч.
Елена Остапенко (Латвия, 17)
Победительница «Ролан Гаррос» — 2017 сразится с 91-й ракеткой мира Терезой Мартинцовой из Чехии. В Бирмингеме-2021 (на траве) Мартинцова победила в трёх сетах.
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Бьянка Андрееску (Канада)
Одна из наиболее интригующих пар первого круга. Двукратная чемпионка AO Азаренко сыграет с чемпионкой US Open — 2019 Андрееску, ныне 41-й ракеткой мира. Ранее они не встречались на корте.
Слоан Стивенс (США)
Ещё одна интересная пара. Чемпионка US Open — 2017 сразится с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (Чехия, 16). Тут счёт личных встреч 4-1 в пользу Стивенс.
Все чемпионы ТБШ в сетке «Ролан Гаррос» — 2023. Медведев, Джокович, Соболенко
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