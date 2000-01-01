Рекорды, которые ещё не покорились Новаку Джоковичу
11 июня серб стал 23-кратным чемпионом ТБШ. Но ему ещё есть к чему стремиться!
Выиграв «Ролан Гаррос», Новак Джокович завоевал свой 23-й титул на мэйджорах. По этому показателю он обошёл Рафаэля Надаля, 22-кратного чемпиона ТБШ.
У женщин имеется свой лидер, и это Маргарет Корт, которая 24 раза брала мэйджоры в одиночном разряде. Таким образом, Джоковичу нужно выиграть ещё один «Шлем», чтобы повторить этот рекорд, а потом ещё один, чтобы побить.
«Карьерный шлем»
Победив в Париже, серб собрал третий карьерный «Шлем». Среди мужчин ему нет равных. А вот у легендарной Штеффи Граф как минимум по четыре титула на каждом из ТБШ.
Что нужно Новаку, чтобы повторить рекорд Граф? Ещё раз выиграть «РГ» и US Open. А чтобы побить — ещё раз выиграть эти же турниры. На AO и на Уимблдоне он уже давно перекрыл «норму».
«Календарный шлем»
«Календарный шлем» также пока не покорился Джоковичу — в отличие от Рода Лэйвера, который в 1969-м выиграл все четыре ТБШ. Серб уже трижды брал по три мэйджора за сезон (в 2011, 2015 и 2021 годах).
В 2023-м у Новака пока стопроцентный результат на мэйджорах. Нет сомнений, что он попытается собрать «Календарный шлем». Дело за «малым»: выиграть Уимблдон и US Open.
Уимблдон
Джокович может попытаться повторить, а если выйдет, то и побить рекорд Федерера по числу титулов на Уимблдоне, самом престижном ТБШ. Швейцарец побеждал в Лондоне восемь раз, а серб — семь.
Титулы
Кроме того, всего у Новака имеется 94 титула ATP. И по этому показателю он лишь делит третье-четвёртое места! Джокович идёт вровень с Иваном Лендлом, а впереди — Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).
Победы
Наконец, по общему числу выигранных матчей серб замыкает пятёрку (1058). Впереди Джимми Коннорс (1274), Роджер Федерер (1251), Иван Лендл и Рафаэль Надаль (оба — 1068).
Великий и неподражаемый! Рекорды, которые ещё не покорились Новаку Джоковичу
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