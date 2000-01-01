Джокович заставил улыбаться Мбаппе и Ибрагимовича! Все звёзды на «Ролан Гаррос» — 2023

Звёзды на «Ролан Гаррос» — 2023
В Париже оказалось немало известных поклонников тенниса: половина сборной Франции по футболу, гонщики Формулы-1, актёры, певцы и другие.
Килиан Мбаппе
Звезда «ПСЖ» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не отказал себе в удовольствии посмотреть яркий матч между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом.
Оливье Жиру
Его товарищ Оливье Жиру тоже посетил Париж, чтобы насладиться высококлассным теннисом. Футболист очень сильно переживал по ходу игры, но казался довольным.
Бенжамен Павар
На трибунах можно было заметить и Бенжамена Павара. Чемпион мира — 2018 соседствовал с Жиру и внимательно следил за происходящим на корте.
Тео Эрнандес
Обсудить стратегию игроков Павар предпочёл с Тео Эрнандесом. Обладатель серебряной медали ЧМ-2022 не отрывал глаз от теннисистов, ожидая следующего удара.
Преснел Кимпембе
Футболисты оказались самыми преданными фанатами тенниса. Это доказало присутствие и Преснела Кимпембе в Париже. Игроки сборной Франции нового и старого образца собрались вместе!
Златан Ибрагимович
Известие о том, что Златан Ибрагимович завершил карьеру, заставило весь мир грустить. Но как же радостно было видеть футболиста улыбающимся на «Ролан Гаррос»!
Пьер Гасли
В прекрасном расположении духа был и Пьер Гасли. Гонщик Формулы-1 дружит со многими именитыми теннисистами, в том числе с Андреем Рублёвым, в этот же раз он наблюдал за великим Ноле.
Эстебан Окон
Компанию Гасли составил Эстебан Окон. Пилот «Альпин» был рад победе Джоковича и встретился с Новаком после завершения матча, чтобы поздравить его с 23-м титулом ТБШ.
Себастьян Грожан
Наблюдали за игрой и профессиональные теннисисты. Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема» Себастьян Грожан переживал за коллег.
Густаво Куэртен
А вот легендарный Густаво Куэртен наверняка испытывал ностальгию. Он выигрывал «Ролан Гаррос» трижды в 1997, 2000 и 2001 годах, а теперь был лишь зрителем.
Патрик Муратоглу
Экс-тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу не мог пропустить финальные игры в Париже! Специалист изучал подход к игре нынешних лидеров.
Майк Тайсон
Одним из них является, конечно же, Новак Джокович, у которого крутая группа поддержки. В неё входит сам Майк Тайсон, который посетил почти все матчи серба.
Тони Йока
Однако Тайсон — не единственный боксёр, которому интересен теннис. Тони Йока также испытывает искреннюю симпатию к этому виду спорта.
Томас Бах
«Ролан Гаррос» — 2023 оказался богат на сенсации и принёс массу ярких впечатлений зрителям, в том числе и президенту МОК Томасу Баху.
Земфира*
Приятная встреча состоялась после завершения матча между Дарьей Касаткиной и Камилой Джорджи. Наша спортсменка поприветствовала певицу Земфиру, которая уже давно является её поклонницей.
*признана в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
*признана в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
Джейк Джилленхол
Множество актёров нашли время в своих плотных графиках, чтобы посмотреть финал в мужском одиночном разряде. Одним из них был Джейк Джилленхол.
Хью Грант
Следил за игрой Джоковича и Рууда и Хью Грант. Обладатель премии «Золотой глобус» старается не пропускать крупные мероприятия в теннисе и в этот раз не изменил себе.
Пьер Нине
Талантливый французский актёр Пьер Нине тоже оказался на трибунах. Причём он несколько раз был замечен на матчах — видимо, турнир пришёлся ему по душе.
Джокович заставил улыбаться Мбаппе и Ибрагимовича! Все звёзды на «Ролан Гаррос» — 2023
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