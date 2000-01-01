Джокович обошёл Медведева по призовым в этом году: сколько всего заработал рекордсмен ТБШ

До этого лидером был Даниил Медведев. Но он сенсационно вылетел в первом круге «РГ», что принесло ему всего € 69 тыс., или $ 73 996. Со старта сезона-2023 россиянин, занимающий теперь вторую строчку, заработал $ 4 816 801.