Призовые Джоковича и Медведева на «Ролан Гаррос» — 2023
Новак упрочил лидерство по заработкам за всю историю.
Титул на «Ролан Гаррос» принёс Новаку Джоковичу € 2,3 млн. В пересчёте на доллары США это составило $ 2 466 520. Общий заработок серба с начала сезона-2023 составляет $ 5 071 453.
До этого лидером был Даниил Медведев. Но он сенсационно вылетел в первом круге «РГ», что принесло ему всего € 69 тыс., или $ 73 996. Со старта сезона-2023 россиянин, занимающий теперь вторую строчку, заработал $ 4 816 801.
На третьем месте идёт Карлос Алькарас, проигравший Джоковичу в полуфинале. У него $ 4 381 986 призовых за сезон. Замыкают пятёрку Стефанос Циципас ($ 3 267 110) и Андрей Рублёв ($ 2 574 771).
Лучший в истории…
Кроме того, победа в Париже позволила сербу оторваться от преследователей в исторической таблице по сумме заработков за карьеру. Всего Новак заработал $ 169 762 762.
Второе место занимает 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль ($ 134 640 719). На третьей строчке располагается 20-кратный победитель мэйджоров Роджер Федерер ($ 130 594 339.
…но не во всём
По оценкам Forbes, вне корта Джокович заработал за карьеру $ 340 млн. Таким образом, общий его заработок — $ 510 млн. Однако тут он уступает и Надалю ($ 525 млн), и тем более Федереру ($ 1,1 млрд).
Джокович обошёл Медведева по призовым в этом году: сколько всего заработал рекордсмен ТБШ
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