«Мне снова нужно поверить в себя». Волевое возвращение 43-летней Уильямс после травмы

Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Возращение Винус Уильямс после травмы
Возращение Винус Уильямс после травмы
Сестра Серены могла бросить спорт, но предпочла бороться. В 43 года американка продолжает удивлять теннисный мир!
AMP-версия
Последние несколько лет были трудными для обеих сестёр Уильямс, но если Серена сосредоточилась на семье и отдалилась от спорта, то Винус сдаваться не намерена.
Последние несколько лет были трудными для обеих сестёр Уильямс, но если Серена сосредоточилась на семье и отдалилась от спорта, то Винус сдаваться не намерена.
В начале 2023 года теннисистка отправилась на турнир WTA-250 в Окленде, где в первом круге одолела американку Кэти Волынец. Однако затем Уильямс уступила китаянке Чжу Линь.
В начале 2023 года теннисистка отправилась на турнир WTA-250 в Окленде, где в первом круге одолела американку Кэти Волынец. Однако затем Уильямс уступила китаянке Чжу Линь.
Винус надеялась исправить положение на турнире «Большого шлема», но вместо этого внезапно снялась с Australian Open. Причиной послужила тяжёлая травма, едва не поставившая крест на карьере спортсменки.
Винус надеялась исправить положение на турнире «Большого шлема», но вместо этого внезапно снялась с Australian Open. Причиной послужила тяжёлая травма, едва не поставившая крест на карьере спортсменки.
«Это такая травма, из-за которой должно пройти много времени, прежде чем можно будет начать реабилитационный период», — рассказывала она, попутно учась заново ходить, а затем и бегать.
«Это такая травма, из-за которой должно пройти много времени, прежде чем можно будет начать реабилитационный период», — рассказывала она, попутно учась заново ходить, а затем и бегать.
За это время теннисистка потеряла веру в себя, перестала чувствовать своё тело и сомневалась, что сможет продолжить выступать на высоком уровне.
За это время теннисистка потеряла веру в себя, перестала чувствовать своё тело и сомневалась, что сможет продолжить выступать на высоком уровне.
«Честно говоря, была ошеломлена травмой. Теперь мне снова нужно поверить в себя. Я восстановлюсь от травмы с божьей помощью и снова буду хорошо играть в теннис», — говорила Винус.
«Честно говоря, была ошеломлена травмой. Теперь мне снова нужно поверить в себя. Я восстановлюсь от травмы с божьей помощью и снова буду хорошо играть в теннис», — говорила Винус.
И всё же она взяла себя в руки. В начале июня американка появилась на турнире в Хертогенбосхе, но проиграла в первом круге 17-летней швейцарке Селин Наэф.
И всё же она взяла себя в руки. В начале июня американка появилась на турнире в Хертогенбосхе, но проиграла в первом круге 17-летней швейцарке Селин Наэф.
Благодаря поддержке Серены Винус не сильно переживала из-за поражения, а сосредоточилась на приятном — отпраздновала свой 43-й день рождения. Это придало ей много сил для борьбы!
Благодаря поддержке Серены Винус не сильно переживала из-за поражения, а сосредоточилась на приятном — отпраздновала свой 43-й день рождения. Это придало ей много сил для борьбы!
Спустя несколько дней Уильямс поехала покорять Бирмингем и в первом же матче добилась отличного результата — переиграла итальянку Камилу Джорджи, которая входит в топ-50.
Спустя несколько дней Уильямс поехала покорять Бирмингем и в первом же матче добилась отличного результата — переиграла итальянку Камилу Джорджи, которая входит в топ-50.
Это первая крупная победа для Винус за четыре года! Очевидно, теннисистка готовится вернуться на высокий уровень, и, хотя травма ноги ещё даёт о себе знать, шансы у неё остаются.
Это первая крупная победа для Винус за четыре года! Очевидно, теннисистка готовится вернуться на высокий уровень, и, хотя травма ноги ещё даёт о себе знать, шансы у неё остаются.
«Мне снова нужно поверить в себя». Волевое возвращение 43-летней Уильямс после травмы
Читайте также
Призовые Джоковича и Медведева на «Ролан Гаррос»
Призовые Джоковича и Медведева на «Ролан Гаррос»
Звёзды на «Ролан Гаррос» — 2023
Звёзды на «Ролан Гаррос» — 2023
Рекорды, которые ещё не покорились Джоковичу
Рекорды, которые ещё не покорились Джоковичу
Даниил Медведев на Гран-при Испании Формулы-1
Даниил Медведев на Гран-при Испании Формулы-1
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Российские чемпионы юниорского «Ролан Гаррос»
Российские чемпионы юниорского «Ролан Гаррос»
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Призовые Даниила Медведева в сезоне-2023
Призовые Даниила Медведева в сезоне-2023
Елена Веснина во второй раз стала мамой
Елена Веснина во второй раз стала мамой
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2023
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2023
Все чемпионы ТБШ в сетке «Ролан Гаррос» — 2023
Все чемпионы ТБШ в сетке «Ролан Гаррос» — 2023
Даниил Медведев — лучший теннисный папа в мире
Даниил Медведев — лучший теннисный папа в мире
Как Медведев возглавил Чемпионскую гонку
Как Медведев возглавил Чемпионскую гонку
Карлос Алькарас — вновь первая ракетка мира
Карлос Алькарас — вновь первая ракетка мира
Все «баранки» Иги Свёнтек в 2023 году
Все «баранки» Иги Свёнтек в 2023 году
Достижения 16-летней Мирры Андреевой
Достижения 16-летней Мирры Андреевой
© championat.com 2000–2023