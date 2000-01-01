Возращение Винус Уильямс после травмы
Сестра Серены могла бросить спорт, но предпочла бороться. В 43 года американка продолжает удивлять теннисный мир!
Последние несколько лет были трудными для обеих сестёр Уильямс, но если Серена сосредоточилась на семье и отдалилась от спорта, то Винус сдаваться не намерена.
В начале 2023 года теннисистка отправилась на турнир WTA-250 в Окленде, где в первом круге одолела американку Кэти Волынец. Однако затем Уильямс уступила китаянке Чжу Линь.
Винус надеялась исправить положение на турнире «Большого шлема», но вместо этого внезапно снялась с Australian Open. Причиной послужила тяжёлая травма, едва не поставившая крест на карьере спортсменки.
«Это такая травма, из-за которой должно пройти много времени, прежде чем можно будет начать реабилитационный период», — рассказывала она, попутно учась заново ходить, а затем и бегать.
За это время теннисистка потеряла веру в себя, перестала чувствовать своё тело и сомневалась, что сможет продолжить выступать на высоком уровне.
«Честно говоря, была ошеломлена травмой. Теперь мне снова нужно поверить в себя. Я восстановлюсь от травмы с божьей помощью и снова буду хорошо играть в теннис», — говорила Винус.
И всё же она взяла себя в руки. В начале июня американка появилась на турнире в Хертогенбосхе, но проиграла в первом круге 17-летней швейцарке Селин Наэф.
Благодаря поддержке Серены Винус не сильно переживала из-за поражения, а сосредоточилась на приятном — отпраздновала свой 43-й день рождения. Это придало ей много сил для борьбы!
Спустя несколько дней Уильямс поехала покорять Бирмингем и в первом же матче добилась отличного результата — переиграла итальянку Камилу Джорджи, которая входит в топ-50.
Это первая крупная победа для Винус за четыре года! Очевидно, теннисистка готовится вернуться на высокий уровень, и, хотя травма ноги ещё даёт о себе знать, шансы у неё остаются.
«Мне снова нужно поверить в себя». Волевое возвращение 43-летней Уильямс после травмы
Читайте также
Призовые Джоковича и Медведева на «Ролан Гаррос»
Звёзды на «Ролан Гаррос» — 2023
Рекорды, которые ещё не покорились Джоковичу
Даниил Медведев на Гран-при Испании Формулы-1
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Российские чемпионы юниорского «Ролан Гаррос»
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Призовые Даниила Медведева в сезоне-2023
Елена Веснина во второй раз стала мамой
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2023
Все чемпионы ТБШ в сетке «Ролан Гаррос» — 2023
Даниил Медведев — лучший теннисный папа в мире
Как Медведев возглавил Чемпионскую гонку
Карлос Алькарас — вновь первая ракетка мира
Все «баранки» Иги Свёнтек в 2023 году
Достижения 16-летней Мирры Андреевой