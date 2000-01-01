Все чемпионы ТБШ в сетке Уимблдона-2023. Медведев, Джокович, Соболенко

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Все чемпионы ТБШ в сетке Уимблдона-2023
Все чемпионы ТБШ в сетке Уимблдона-2023
Собрали всех победителей мэйджоров и их соперников по первому кругу турнира в Лондоне.
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Карлос Алькарас (Испания, 1)
Карлос Алькарас (Испания, 1)
Чемпион US Open 2022 года сыграет с 36-летним французом Жереми Шарди, 534-й ракеткой мира. Они впервые вместе выйдут на корт.
Новак Джокович (Сербия, 2)
Новак Джокович (Сербия, 2)
23-кратный чемпион ТБШ встретится с 67-й ракеткой мира Педро Качином из Аргентины. Ранее они не играли друг с другом.
Даниил Медведев (Россия, 3)
Даниил Медведев (Россия, 3)
Победитель US Open 2021 года сразится с 20-летним Артуром Фери, которому дали уайлд-кард на турнир. Медведев ещё не играл с этим теннисистом, занимающим 389-е место в рейтинге ATP.
Энди Маррей (Британия)
Энди Маррей (Британия)
Трёхкратный победитель ТБШ сыграет с соотечественником Райаном Пенистоном, 267-й ракеткой мира. Это будет их первая встреча.
Стэн Вавринка (Швейцария)
Стэн Вавринка (Швейцария)
Трёхкратный чемпион ТБШ выйдет на корт с финном Эмилем Руусувуори, занимающим 45-е место в мировой классификации. Единственный очный матч остался за Руусувуори.
Доминик Тим (Австрия)
Доминик Тим (Австрия)
Победитель US Open — 2020 сразится со Стефаном Циципасом, посеянным под пятым номером. Здесь счёт личных встреч 5-4 в пользу Тима.
Ига Свёнтек (Польша, 1)
Ига Свёнтек (Польша, 1)
Четырёхкратная чемпионка ТБШ сыграет с 33-й ракеткой мира Чжу Линь из Китая. Это будет первый их очный матч.
Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Чемпионке AO-2023 досталась Панна Удварди (Венгрия), занимающая 82-е место в рейтинге WTA. Ранее они не играли друг с другом.
Елена Рыбакина (Казахстан, 3)
Елена Рыбакина (Казахстан, 3)
Чемпионка Уимблдона 2022 года сыграет с американкой Шелби Роджерс, 46-й ракеткой мира. Тут счёт личных встреч 3-2 в пользу Рыбакиной.
Петра Квитова (Чехия, 9)
Петра Квитова (Чехия, 9)
Двукратную чемпионку Уимблдона ожидает встреча с 42-й ракеткой мира Ясмине Паолини (Италия). Квитова выиграла у неё все три очных матча.
Барбора Крейчикова (Чехия, 10)
Барбора Крейчикова (Чехия, 10)
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 выйдет на корт с британкой Хитер Уотсон, получившей уайлд-кард — сейчас это 149-я ракетка мира. Ранее они никода не играли друг с другом.
Елена Остапенко (Латвия, 17)
Елена Остапенко (Латвия, 17)
Победительница «Ролан Гаррос» — 2017 сразится с квалифаером из Бельгии Гретье Миннен, занимающей 121-е место в рейтинге WTA. Это будет их первая встреча.
Виктория Азаренко (Беларусь, 19)
Виктория Азаренко (Беларусь, 19)
Двукратная чемпионка AO сыграет с китаянкой Юань Юэ (Q), 106-й ракеткой мира. Ранее они не выходили вместе на корт.
Слоан Стивенс (США)
Слоан Стивенс (США)
Чемпионка US Open — 2017 сразится с 72-м номером рейтинга WTA Ребеккой Петерсон из Швеции. Единственный очный матч выиграла Петерсон.
Бьянка Андрееску (Канада)
Бьянка Андрееску (Канада)
Чемпионку US Open 2019 года ожидает противостояние с Анной Бондарь (Венгрия), 109-й ракеткой мира. Это будет их первая встреча на корте.
Софья Кенин (Австралия, Q)
Софья Кенин (Австралия, Q)
Чемпионка AO-2020, пробившаяся через квалификацию, выйдет на корт с седьмой сеяной Кори Гауфф (США). Тут в личных встречах паритет: 1-1.
Винус Уильямс (США, WC)
Винус Уильямс (США, WC)
Семикратная чемпионка ТБШ сыграет с другой обладательницей уайлд-кард Элиной Свитолиной с Украины. Три из предыдущих четырёх матчей выиграла Свитолина.
Все чемпионы ТБШ в сетке Уимблдона-2023. Медведев, Джокович, Соболенко
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