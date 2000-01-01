Белое королевство. Легендарные наряды Шараповой, Курниковой и других на Уимблдоне

Самые яркие наряды теннисисток на Уимблдоне
На протяжении долгих лет теннисистки не нарушают традицию и облачаются в светлое на главном травяном турнире года. Каждая из них уникальна!
Мария Шарапова — 2004 год
Первым «Большим шлемом» Шараповой стал как раз Уимблдон. Мария в элегантном белом платье от Nike в трудной борьбе одолела Серену Уильямс. Это был триумфальный прорыв.
Серена Уильямс — 2004 год
В то время соперница россиянки тоже выглядела безукоризненно, несмотря на провал в финале. Серена облачилась в необычное платье с прорезями по бокам и цветными вставками, а игривая юбка дополнила образ.
Винус Уильямс — 2001 год
Старшая из сестёр Уильямс также блистала на Уимблдоне. В 2001 году Винус взяла главный приз в белоснежном наряде от Reebok с ярко-розовой окантовкой.
Елена Рыбакина — 2022 год
Елена Рыбакина не стала изменять традициям и вышла на корт в 2022 году вся в белом. Платье классического фасона выделялось благодаря узору в технике гильоширование.
Дарья Касаткина — 2016 год
А вот Дарья Касаткина обошлась без изысков. Её костюм от Nike — пример того, как выглядеть эффектно даже в вещах простого кроя.
Анна Курникова — 2002 год
Модница Анна Курникова поразила публику соблазнительным нарядом с укороченным топом и мини-юбкой от adidas. От теннисистки было не отвести глаз!
Арина Соболенко — 2021 год
Арина Соболенко в 2021 году впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». На Уимблдоне спортсменка боролась с Каролиной Плишковой в милом белом платье от Nike.
Вероника Кудерметова — 2019 год
В 2019 году Вероника Кудерметова примерила на себя костюм из топа и шорт от бренда Asics — просто и со вкусом, а главное — теннисистке ничего не мешало при движении.
Виктория Азаренко — 2019 год
Максимально лёгкий образ выбрала и Виктория Азаренко в 2019 году. Приталенное платье от Nike с V-образным вырезом подчеркнуло прекрасную фигуру спортсменки.
Ана Иванович — 2015 год
Не менее прекрасна была Ана Иванович в белом платье от adidas. Облегающий наряд с двойными лямками, милая кепка и мягкие напульсники — девушка продумала свой образ до мелочей.
Мария Кириленко — 2014 год
Мария Кириленко удивила своим выбором на Уимблдоне-2014. Белоснежное платье с ассиметричной баской было одним из самых интересных нарядов того года.
Мартина Навратилова — 1978 год
Экспериментировала с одеждой и Мартина Навратилова. В 1978 году она выиграла турнир в платье-трапеции с воротником цвета индиго. Крутой и запоминающийся образ.
Штеффи Граф — 1989 год
Штеффи Граф же в 1989 году рвалась к победе в красивом комплекте из футболки и шорт с цветочным декором и изображением пейзажа на груди.
Белое королевство. Легендарные наряды Шараповой, Курниковой и других на Уимблдоне
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