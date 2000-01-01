Простота или королевский шик? Самые элегантные наряды теннисисток на Уимблдоне-2023

Самые яркие наряды теннисисток на Уимблдоне-2023
Лучшие спортсменки мира борются за главный приз на глазах принцессы Уэльской. Неудивительно, что выглядят они при этом сногсшибательно.
Арина Соболенко
Одна из претенденток на победу Арина Соболенко примерила на себя удивительно красивый белый костюм, подготовленный Nike специально для главного травяного турнира в сезоне.
Мирра Андреева
Такой же наряд оказался и на 16-летней сенсации из России — Мирра Андреева рвалась в четвертьфинал в сетчатом платье с двойной подкладкой и волнообразным кроем снизу.
Анастасия Потапова
Любопытно, что противница Мирры в 1/16 финала была одета точь-в-точь. Тем не менее Анастасия Потапова выглядела очень органично в предложенном костюме.
Екатерина Александрова
Россиянка преданна бренду Fila. Она выбрала ультракороткое платье простого фасона, но с эксклюзивной деталью — молнией в районе декольте.
Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка предпочла прямой низ, из-за чего возникает ощущение, что она надела шорты. На самом деле, Елена облачилась в строгое белоснежное платье от Yonex.
Дарья Касаткина
Россиянка любит практичность, поэтому выбрала обычную майку и шорты с подкладкой от аdidas. Образ Дарья дополнила элегантными серёжками.
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек, напротив, решила обойтись без украшений. Теннисистка надела юбку-шорты и майку белого цвета, а также кепку, защищающую от палящего солнца.
Элина Свитолина
Женственный образ получился у украинской теннисистки. Элина облачилась в белоснежное платье от аdidas с ассиметрично удлинённым низом.
Винус Уильямс
Легендарная американка быстро покинула Уимблдон, но успела сверкнуть своим нарядом. Теннисистка вышла на корт в кроп-топе и мини-юбке собственного бренда Eleven.
Кори Гауфф
Юная звезда тенниса предстала перед публикой в стильном платье от New Balance, которое плотно облегало её спортивную фигуру. Выглядело потрясающе.
Каролин Гарсия
Француженка выбрала струящийся крой, который не мешал её движениям. Бренд Yonex, как обычно, не подвёл Каролин.
Простота или королевский шик? Самые элегантные наряды теннисисток на Уимблдоне-2023
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