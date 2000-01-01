Призовые 16-летней Мирры Андреевой
Подсчитали призовые юной российской теннисистки, рвущейся в мировую элиту.
Мирра Андреева дебютировала в профессионалах в 2022 году, когда ей было 15 лет. Также спортсменка выступала на турнирах ITF, и её общий заработок за сезон составил $ 25 811.
В 2023 году Андреева, финалистка юниорского Australian Open, стала регулярно выступать во взрослых соревнованиях. И призовые ожидаемо возросли.
Всё по-взрослому!
Сперва юная россиянка блеснула на «тысячнике» в Мадриде. За выход в четвёртый круг она заработала $ 84 900.
Затем Андреева дошла до третьего круга «Ролан Гаррос». Здесь заработок оказался ещё внушительнее: $ 142 тыс.
Наконец, Уимблдон. Тут спортсменка дошла до четвёртого раунда. И получила за это £ 207 тыс., что по текущему курсу составляет $ 267 тыс.
Всего же за сезон-2023 Андреева заработала уже $ 525 238. А её заработок за карьеру составляет $ 551 049. Более полумиллиона долларов США!
Как Мирра тратит призовые?
«Сейчас нет планов. Всё идёт родителям, они решат, что делать. Думаю, бóльшая часть пойдёт на теннис – билеты, оплату тренерам, на всё. Может, куплю себе что-то (улыбается)», — сказала она на пресс-конференции.
Мирра Андреева только начала карьеру, а уже заработала кучу денег! Особенно на Уимблдоне
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