Маркета Вондроушова — самая татуированная чемпионка Уимблдона

Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Татуировки Маркеты Вондроушовой
Татуировки Маркеты Вондроушовой
Чешская теннисистка не стесняется щеголять росписью на теле.
AMP-версия
Новоиспечённая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова имеет на своём теле массу татуировок. Многие из них нанесены просто для красоты, а одна совершенно точно имеет смысл.
Новоиспечённая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова имеет на своём теле массу татуировок. Многие из них нанесены просто для красоты, а одна совершенно точно имеет смысл.
Тату как подарок
Тату как подарок
По словам Вондроушовой, первая татуировка появилась у неё в 16 лет. «Это был подарок на день рождения. После этого, не знаю, мне захотелось, чтобы их стало больше», — цитирует её Sportsmanor.
Главная татуировка Маркеты — слова «No rain – no flowers». Дословно — «нет дождя — нет цветов». Приблизительный русский аналог — «без труда не вытащишь рыбку из пруда».
Главная татуировка Маркеты — слова «No rain – no flowers». Дословно — «нет дождя — нет цветов». Приблизительный русский аналог — «без труда не вытащишь рыбку из пруда».
Теннисистка знает, о чём говорит. На протяжении карьеры ей не раз приходилось восстанавливаться после травм.
Теннисистка знает, о чём говорит. На протяжении карьеры ей не раз приходилось восстанавливаться после травм.
«Для меня это ещё и искусство. Уважаю тех, кто им занимается. Посещаю трёх-четырёх тату-мастеров. Некоторые из них живут в Праге, большинство — женщины», — признаётся спортсменка.
«Для меня это ещё и искусство. Уважаю тех, кто им занимается. Посещаю трёх-четырёх тату-мастеров. Некоторые из них живут в Праге, большинство — женщины», — признаётся спортсменка.
Счастливым числом Вондроушова считает 13. У неё есть такая татуировка. А ещё Маркета вытатуировала олимпийские кольца после того, как завоевала серебро на ОИ в Токио.
Счастливым числом Вондроушова считает 13. У неё есть такая татуировка. А ещё Маркета вытатуировала олимпийские кольца после того, как завоевала серебро на ОИ в Токио.
Выигранный спор
Выигранный спор
А теперь тату должно появиться у тренера Маркеты. «У меня с тренером спор: если я выиграю «Шлем», он себе сделает тату. Так что я надеюсь на победу (улыбается)», — говорила она после победы в полуфинале.
Свёнтек уже в нетерпении!
Свёнтек уже в нетерпении!
«Изумительный турнир, Маркета! Поздравляю! Твоя стойкость и способность возвращаться после травм вдохновляют. Просто покажи нам татуировку своего тренера!» — написала Ига в соцсетях.
Маркета Вондроушова — самая татуированная чемпионка Уимблдона
Читайте также
Все чемпионы юниорского Уимблдона из СССР и России
Все чемпионы юниорского Уимблдона из СССР и России
Призовые 16-летней Мирры Андреевой
Призовые 16-летней Мирры Андреевой
Самые яркие наряды теннисисток на Уимблдоне-2023
Самые яркие наряды теннисисток на Уимблдоне-2023
Каролина Возняцки возобновила карьеру
Каролина Возняцки возобновила карьеру
Как Мария Шарапова играет в кино
Как Мария Шарапова играет в кино
Самые яркие наряды теннисисток на Уимблдоне
Самые яркие наряды теннисисток на Уимблдоне
Все чемпионы ТБШ в сетке Уимблдона-2023
Все чемпионы ТБШ в сетке Уимблдона-2023
Призовые звёзд тенниса на Уимблдоне-2023
Призовые звёзд тенниса на Уимблдоне-2023
Возвращение Винус Уильямс после травмы
Возвращение Винус Уильямс после травмы
Призовые Джоковича и Медведева на «Ролан Гаррос»
Призовые Джоковича и Медведева на «Ролан Гаррос»
Звёзды на «Ролан Гаррос» — 2023
Звёзды на «Ролан Гаррос» — 2023
Рекорды, которые ещё не покорились Джоковичу
Рекорды, которые ещё не покорились Джоковичу
Даниил Медведев на Гран-при Испании Формулы-1
Даниил Медведев на Гран-при Испании Формулы-1
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Российские чемпионы юниорского «Ролан Гаррос»
Российские чемпионы юниорского «Ролан Гаррос»
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
© championat.com 2000–2023