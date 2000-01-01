Татуировки Маркеты Вондроушовой
Чешская теннисистка не стесняется щеголять росписью на теле.
Новоиспечённая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова имеет на своём теле массу татуировок. Многие из них нанесены просто для красоты, а одна совершенно точно имеет смысл.
Тату как подарок
По словам Вондроушовой, первая татуировка появилась у неё в 16 лет. «Это был подарок на день рождения. После этого, не знаю, мне захотелось, чтобы их стало больше», — цитирует её Sportsmanor.
Главная татуировка Маркеты — слова «No rain – no flowers». Дословно — «нет дождя — нет цветов». Приблизительный русский аналог — «без труда не вытащишь рыбку из пруда».
Теннисистка знает, о чём говорит. На протяжении карьеры ей не раз приходилось восстанавливаться после травм.
«Для меня это ещё и искусство. Уважаю тех, кто им занимается. Посещаю трёх-четырёх тату-мастеров. Некоторые из них живут в Праге, большинство — женщины», — признаётся спортсменка.
Счастливым числом Вондроушова считает 13. У неё есть такая татуировка. А ещё Маркета вытатуировала олимпийские кольца после того, как завоевала серебро на ОИ в Токио.
Выигранный спор
А теперь тату должно появиться у тренера Маркеты. «У меня с тренером спор: если я выиграю «Шлем», он себе сделает тату. Так что я надеюсь на победу (улыбается)», — говорила она после победы в полуфинале.
Свёнтек уже в нетерпении!
«Изумительный турнир, Маркета! Поздравляю! Твоя стойкость и способность возвращаться после травм вдохновляют. Просто покажи нам татуировку своего тренера!» — написала Ига в соцсетях.
Маркета Вондроушова — самая татуированная чемпионка Уимблдона
Читайте также
Все чемпионы юниорского Уимблдона из СССР и России
Призовые 16-летней Мирры Андреевой
Самые яркие наряды теннисисток на Уимблдоне-2023
Каролина Возняцки возобновила карьеру
Как Мария Шарапова играет в кино
Самые яркие наряды теннисисток на Уимблдоне
Все чемпионы ТБШ в сетке Уимблдона-2023
Призовые звёзд тенниса на Уимблдоне-2023
Возвращение Винус Уильямс после травмы
Призовые Джоковича и Медведева на «Ролан Гаррос»
Звёзды на «Ролан Гаррос» — 2023
Рекорды, которые ещё не покорились Джоковичу
Даниил Медведев на Гран-при Испании Формулы-1
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»
Российские чемпионы юниорского «Ролан Гаррос»
Самые яркие наряды теннисисток на «Ролан Гаррос»