Тренируется в Академии Надаля и стремится в топ-50. Кто такой финалист Уимблдона Дёмин

Тренировка за границей

После победы сборной России до 18 лет на Кубке Дэвиса его пригласили на Мальорку, на пробы. В Академии Рафы Надаля его тренирует Габриэль Урпи. Всего в группе пять человек, у каждого — по четыре коуча. Плюс свой фитнес-тренер и физио.