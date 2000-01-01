Тренируется в Академии Надаля и стремится в топ-50. Кто такой финалист Уимблдона Дёмин

Финалист Уимблдона-2023
17-летний Ярослав Дёмин вышел в финал мэйджора. В полуфинале он обыграл американца Дарвина Бланша, уступая первый сет, — 4:6, 6:3, 6:4. Впереди британец Генри Сирл. В случае победы Ярик станет №1 по юниорам.
Парный ТБШ
Пятый сеяный Дёмин оказался в своём первом финале юниорского «Шлема». Почти месяц назад он оформил парный ТБШ на «Ролан Гаррос» — 2023 с мексиканцем Пачеко Мендесом. Парни до Парижа брали совместный титул в Милане.
Первые тренеры
Путь москвича начался в школе «Спартака». Тогда его взяла Наталья Николаевна Бадёр, потом перешёл к Евгении Борисовне Куликовской — первому тренеру Елены Рыбакиной. Затем тренировался в испанской академии 4Slam.
Тренировка за границей
После победы сборной России до 18 лет на Кубке Дэвиса его пригласили на Мальорку, на пробы. В Академии Рафы Надаля его тренирует Габриэль Урпи. Всего в группе пять человек, у каждого — по четыре коуча. Плюс свой фитнес-тренер и физио.
Первая тренировка с Надалем
Чемпион Banana Bowl в Бразилии рассказывал: «Меня до сих немного потрясывает. Помню, когда впервые попросили с ним потренироваться, коуч подошёл и сказал: «Тебя босс на тренировке ждёт». Я такой: «Ё-моё».
О своём стиле
«У меня он атакующий: я люблю выбежать к сетке, с лёта хорошо играю, подаю достаточно сильно. Слева – лучший удар. Самое главное – добавить физически».
Родители
Часто на ТБШ в его боксе можно встретить отца Александра. Он раньше играл в теннис, мама Юлия занимается фитнесом. На родину Ярик приезжает нечасто. Но в этом году собирается в Москву на семейный Новый год.
Учёба
Ярослав в этом году окончил школу онлайн — ездил в Москву сдавать ЕГЭ: русский, математику и биологию. Планирует поступать в российский университет на тренера.
Планы на карьеру
Через пять лет Дёмин планирует попасть в топ-50 ATP — перед ТБШ он был 1238-м в мире. Также взять Уимблдон и US Open в одиночке в 2023-м. Возможно, уже 16 июля одна из целей станет реальностью.
Тренируется в Академии Надаля и стремится в топ-50. Кто такой финалист Уимблдона Дёмин
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