Карлос Алькарас: 10 фактов, которые нужно знать о новом чемпионе Уимблдона из Испании

В 2022 году Алькарас впервые в карьере смог обыграть своего идола. Случилось это на «Мастерсе» в Мадриде. Я действительно рад, что моя страна отыскала ещё одного невероятного игрока, на которого Испания может положиться в течение многих лет», — говорил Рафаэль на пресс-конференции.