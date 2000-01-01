Карлос Алькарас: 10 фактов, которые нужно знать о новом чемпионе Уимблдона из Испании

Самые важные факты из биографии Карлоса Алькараса
20-летний Карлос Алькарас выиграл второй мэйджор в карьере. В финале он одолел 23-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича. Юный испанец сохранил лидерство в рейтинге ATP и поставил множество рекордов.
Будущая звезда мирового спорта родился в Эль-Пальмаре (Мурсия), небольшой деревне с населением около 24 000 человек. Карлос вырос в семье, увлекавшейся теннисом, – его дедушка был первым членом теннисного клуба, а отец, полупрофессионал, также руководил теннисной академией.
Перед глазами Карлоса был ещё один хороший пример для подражания в лице Рафаэля Надаля. Король грунта выиграл свой дебютный ТБШ в 2005 году, когда Алькарасу было всего два года. Год спустя трёхлетний уроженец Эль-Пальмара взял в руки свою первую теннисную ракетку.
Алькараса тренирует Хуан-Карлос Ферреро, бывшая первая ракетка мира, выигравший «Ролан Гаррос» в том же году, когда родился его нынешний подопечный. Испанский тандем работает вместе с лета 2018 года.
«Нелегко быть сравнимым с Рафаэлем Надалем, так как оба поколения в конечном итоге проигрывают. Он — мой кумир, он есть только такой один. Я продолжаю усердно работать, чтобы стать профессиональным теннисистом», — сказал 16-летний Карлос в интервью TennisWorld.
В 2022 году Алькарас впервые в карьере смог обыграть своего идола. Случилось это на «Мастерсе» в Мадриде. Я действительно рад, что моя страна отыскала ещё одного невероятного игрока, на которого Испания может положиться в течение многих лет», — говорил Рафаэль на пресс-конференции.
А дебютный ТБШ покорился юному гению после феноменальной победы над Каспером Руудом в финале US Open — 2022 — 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3. По ходу того турнира испанец даже уходил с матчбола.
В 19 лет и 4 месяца Алькарас стал самым молодым №1 в истории. Карлос также стал самым молодым чемпионом американского «Шлема» после своего кумира («Ролан Гаррос» – 2005).
За карьеру Алькарас провёл на траве всего лишь 18 встреч. В этом году он прошёл травяной сезон без поражений – взял Queen’s Club и Уимблдон.
Молодой испанец нанёс Джоковичу первое поражение на Уимблдоне с 2017 года. А на Центральном корте серб проиграл впервые за 10 лет!
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