Алькарас обогнал Джоковича по призовым за сезон! Сколько заработали герои Уимблдона

А сколько заработали наши?

Даниил Медведев, проигравший в полуфинале будущему чемпиону, заработал за Уимблдон-2023 £ 600 тыс., то есть $ 761 700. Всего у него за сезон $ 5 657 009 призовых, что позволяет держаться третьим за возглавляющими таблицу-2023.