Призовые Алькараса, Джоковича, Медведева и Рублёва
Подсчитали, сколько заработали победитель и финалист Уимблдона-2023, а также лучшие российские теннисисты.
Победив в финале Уимблдона, Карлос Алькарас не только стал двукратным чемпионом ТБШ и остался впереди Новака Джоковича в рейтинге ATP. Он ещё и вырвался на первое место по призовым.
За титул Алькарас заработал £ 2,35 млн. В пересчёте на доллары США это составило $ 2 983 325. Теперь сумма призовых Карлоса за сезон-2023 составляет $ 7 814 414.
Джокович, проигравший испанцу в финале, заработал £ 1,175 млн. Или, что то же самое, $ 1 491 662. Теперь общий заработок Новака за сезон равен $ 6 562 330 — таким образом, он уступил первую строчку Алькарасу.
А сколько заработали наши?
Даниил Медведев, проигравший в полуфинале будущему чемпиону, заработал за Уимблдон-2023 £ 600 тыс., то есть $ 761 700. Всего у него за сезон $ 5 657 009 призовых, что позволяет держаться третьим за возглавляющими таблицу-2023.
Андрей Рублёв, уступивший Джоковичу в четвертьфинале, заработал за турнир £ 340 тыс., или $ 431 630. Общий заработок Рублёва за сезон-2023 составляет $ 3 253 195. Андрей идёт пятым, уступая Стефаносу Циципасу ($ 3 607 533).
До Новака всем далеко
Однако по сумме призовых за карьеру Джокович является безоговорочным лидером. У него $ 171 254 424 призовых. Следом идут Рафаэль Надаль ($ 134 640 719) и Роджер Федерер ($ 130 594 339).
Медведев, лучший из россиян, идёт восьмым. Его заработок за карьеру — $ 32 257 391. А Андрей Рублёв занимает 34-е место. У него $ 18 236 655 призовых. Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников с $ 23 883 797 занимает 18-е место.
Алькарас обогнал Джоковича по призовым за сезон! Сколько заработали герои Уимблдона
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