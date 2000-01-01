Самые милые питомцы теннисистов
Собрали главных собачников в современном туре.
Каспер Рууд
Норвежец – настоящий собачник. У ши-тцу по имени Баяс Рууд есть страница в соцсетях с 3000 подписчиков. Питомец путешествует с хозяином по разным турнирам. Только что Баяс в компании Каспера и Андрея Рублёва прибыла в Гамбург.
Анна Курникова
Курникова живет идеальной семейной жизнью и делится ею в социальных сетях. Счастливый быт экс-теннисистка делит с двумя собаками: немецкой овчаркой Джеком и лабрадором Максом.
Анастасия Потапова
Анастасия завела коричневого пуделя Бэби в 2022 году. По словам теннисистки, именно с питомцем она выиграла свой первый титул WTA прошлой весной в Стамбуле. Теннисистка считает собаку своим талисманом.
Новак Джокович
У серба есть давний друг – пудель по имени Пьер, ему около 14 лет. Вместе с собакой Новак появился на обложке итальянского издания L’Uomo Vogue в 2011 году. На днях серб был замечен на прогулке с псом и семьёй в Дубровнике.
Дарья Савилл (Гаврилова)
Карликовая такса Тофу – постоянный спутник Дарьи на турнирах. Собака – звезда всех крупных соревнований. Теннисистка фотографирует питомца вместе с игроками: Онс Жабер, Новаком Джоковичем, Еленой Рыбакиной и другими.
Педро Качин
Только что в Гштааде 49-я ракетка мира Педро Качин завоевал первый титул ATP в карьере. На награждение теннисист вынес свой эксклюзивный трофей – пса породы бостон-терьер по кличке Танго.
Роджер Федерер
В прошлом году в семье Федерера появилась собака – лабрадудль по имени Уиллоу. «Мы сдались, но счастливы как никогда! Добро пожаловать в семью, Уиллоу», – написал в социальных сетях 20-кратный победитель ТБШ.
Милота и очарование! Джокович, Федерер, Потапова — чей питомец лучше?
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