Милота и очарование! Джокович, Федерер, Потапова — чей питомец лучше?

Новак Джокович

У серба есть давний друг – пудель по имени Пьер, ему около 14 лет. Вместе с собакой Новак появился на обложке итальянского издания L’Uomo Vogue в 2011 году. На днях серб был замечен на прогулке с псом и семьёй в Дубровнике.