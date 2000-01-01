В теннисе началась Мессимания! Топы фанатеют от аргентинского форварда

Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
Аргентинский нападающий Лионель Месси после перехода в «Интер Майами» стал как никогда популярен среди топовых спортсменов. В том числе среди лучших теннисистов мира.
Серена Уильямс
Первой среди новых фанатов аргентинца засветилась Серена Уильямс. Американская теннисистка посетила дебютный матч Лионеля за «Интер Майами». Спортсменка ярко отреагировала на первый гол форварда, из-за чего завирусилась в социальных сетях.
Виктория Азаренко
Белорусская теннисистка оказалась скромной болельщицей: она сделала сдержанное фото с Месси во время игры. «Моё селфи с Месси! Моё лицо… Ближе, чем когда-либо. Почти плачу», – подписала Азаренко легендарный кадр с аргентинцем.
Диего Шварцман
Кажется, самые открытые отношения с Месси выстроил аргентинец Диего Шварцман. Спортсмены во время недавнего матча «Интер Майами» сделали тёплое селфи и даже мило пообщались после того, как Лионеля заменили.
Новак Джокович
Серб матчи Месси в США ещё не посещал: плотный турнирный график не позволял. А вот в Париже Новак приходил на игры Лионеля: в июне теннисист пришёл на последнюю для аргентинца встречу за «ПСЖ».
Джокович и Шварцман, очевидно, следят за деятельностью Месси. Теннисисты вспомнили случай с тем, как Лионель во время чемпионата мира — 2022 оскорбил Ваута Вегорста: «Что уставился, придурок? Иди отсюда». Новак с Диего спародировали этот эпизод и выложили в соцсети.
Карлос Алькарас
Испанский теннисист повидался с Лионелем Месси на церемонии вручения Laureus World Sports Awards. «Это безумие. Я никогда не встречал его раньше. Это безумие видеть его здесь, в нескольких метрах от меня. Это безумие для меня, честно», – поделился тогда Алькарас.
Даниил Медведев
Медведев так же, как и Джокович, ещё не видел игры Месси в МЛС. При этом в 2021 году россиянин посетил игру Лионеля за «ПСЖ». Тогда Даниил получил в подарок от клуба именную футболку с надписью «30» – номером, под которым аргентинец играл во Франции.
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