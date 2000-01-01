В теннисе началась Мессимания! Топы фанатеют от аргентинского форварда

Даниил Медведев

Медведев так же, как и Джокович, ещё не видел игры Месси в МЛС. При этом в 2021 году россиянин посетил игру Лионеля за «ПСЖ». Тогда Даниил получил в подарок от клуба именную футболку с надписью «30» – номером, под которым аргентинец играл во Франции.