В теннисе началась Мессимания! Топы фанатеют от аргентинского форварда

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Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
Аргентинский нападающий Лионель Месси после перехода в «Интер Майами» стал как никогда популярен среди топовых спортсменов. В том числе среди лучших теннисистов мира.
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Серена Уильямс
Серена Уильямс
Первой среди новых фанатов аргентинца засветилась Серена Уильямс. Американская теннисистка посетила дебютный матч Лионеля за «Интер Майами». Спортсменка ярко отреагировала на первый гол форварда, из-за чего завирусилась в социальных сетях.
Виктория Азаренко
Виктория Азаренко
Белорусская теннисистка оказалась скромной болельщицей: она сделала сдержанное фото с Месси во время игры. «Моё селфи с Месси! Моё лицо… Ближе, чем когда-либо. Почти плачу», – подписала Азаренко легендарный кадр с аргентинцем.
Диего Шварцман
Диего Шварцман
Кажется, самые открытые отношения с Месси выстроил аргентинец Диего Шварцман. Спортсмены во время недавнего матча «Интер Майами» сделали тёплое селфи и даже мило пообщались после того, как Лионеля заменили.
Новак Джокович
Новак Джокович
Серб матчи Месси в США ещё не посещал: плотный турнирный график не позволял. А вот в Париже Новак приходил на игры Лионеля: в июне теннисист пришёл на последнюю для аргентинца встречу за «ПСЖ».
Джокович и Шварцман, очевидно, следят за деятельностью Месси. Теннисисты вспомнили случай с тем, как Лионель во время чемпионата мира — 2022 оскорбил Ваута Вегорста: «Что уставился, придурок? Иди отсюда». Новак с Диего спародировали этот эпизод и выложили в соцсети.
Джокович и Шварцман, очевидно, следят за деятельностью Месси. Теннисисты вспомнили случай с тем, как Лионель во время чемпионата мира — 2022 оскорбил Ваута Вегорста: «Что уставился, придурок? Иди отсюда». Новак с Диего спародировали этот эпизод и выложили в соцсети.
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас
Испанский теннисист повидался с Лионелем Месси на церемонии вручения Laureus World Sports Awards. «Это безумие. Я никогда не встречал его раньше. Это безумие видеть его здесь, в нескольких метрах от меня. Это безумие для меня, честно», – поделился тогда Алькарас.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Медведев так же, как и Джокович, ещё не видел игры Месси в МЛС. При этом в 2021 году россиянин посетил игру Лионеля за «ПСЖ». Тогда Даниил получил в подарок от клуба именную футболку с надписью «30» – номером, под которым аргентинец играл во Франции.
В теннисе началась Мессимания! Топы фанатеют от аргентинского форварда
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