Лучшие Барби теннисного мира! Похожи ли Курникова и Мирра Андреева на известный образ?

Мирра Андреева

Финалистка юниорского Australian Open – 2023. В этом году дебютировала на взрослых «Шлемах», пройдя в основу через квалификацию. Добралась до четвёртого круга Уимблдона. В 16 лет уже вплотную приблизилась к топ-60.