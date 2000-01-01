Лучшие Барби теннисного мира! Похожи ли Курникова и Мирра Андреева на известный образ?

Звёзды тенниса в образе Барби
Состоялась громкая премьера голливудского фильма. И теперь весь мир примеряет на себя образ главной героини. Похожи ли Курникова и Мирра Андреева на известную куклу?
Мария Шарапова
Экс первая ракетка мира, обладательница «Карьерного шлема», серебряной медали Олимпиады-2012. Завоевала 36 титулов в одиночном разряде и три в парном, одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира.
Паула Бадоса
Бывшая вторая ракетка мира, победительница трёх турниров WTA, включая Индиан-Уэллс-2021. По некоторым данным, с мая 2023 года состоит в отношениях со Стефаносом Циципасом.
Арина Соболенко
Вторая ракетка мира, победительница 13 турниров, включая Australian Open – 2023. Была первой ракеткой мира в парном разряде, выиграла шесть турниров, включая US Open – 2019 и Australian Open – 2021.
Дарья Касаткина
Бывшая восьмая ракетка мира, победительница шести турниров, полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2022, чемпионка Кубка Билли Джин Кинг – 2021 в составе сборной России.
Ана Иванович
Бывшая первая ракетка мира, чемпионка 15 турниров, включая «Ролан Гаррос» — 2008, финалистка Кубка Федерации – 2012 и Кубка Хопмана – 2013 в составе сборной Сербии.
Мирра Андреева
Финалистка юниорского Australian Open – 2023. В этом году дебютировала на взрослых «Шлемах», пройдя в основу через квалификацию. Добралась до четвёртого круга Уимблдона. В 16 лет уже вплотную приблизилась к топ-60.
Ига Свёнтек
Первая ракетка мира, чемпионка 14 турниров, включая четыре из серии «Большого шлема». Является поклонницей актрисы Сандры Баллок и её фильмов.
Серена Уильямс
Экс первая ракетка мира, победительница 23 ТБШ в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры. Ещё 14 раз побеждала в паре со своей старшей сестрой Винус. Четырёхкратная олимпийская чемпионка (одиночка и пара).
Елена Рыбакина
Третья ракетка мира, победительница пяти турниров, включая Уимблдон-2022, финалистка Australian Open – 2023. До тенниса в детстве занималась спортивной гимнастикой и фигурным катанием.
Анна Курникова
Экс восьмая теннисистка мира в одиночном разряде и экс первая в паре. В дуэте с Мартиной Хингис выиграла Australian Open – 1999 и 2002, Итоговый чемпионат WTA – 1999 и 2000.
Лучшие Барби теннисного мира! Похожи ли Курникова и Мирра Андреева на известный образ?
Читайте также
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
Самые милые собаки теннисистов
Призовые Алькараса, Джоковича, Медведева и Рублёва
Звёзды на Уимблдоне-2023
Важные факты из биографии Карлоса Алькараса
Как фильм «Уимблдон» рассказал историю Шараповой
История финалиста Уимблдона-2023 Ярослава Дёмина
Татуировки Маркеты Вондроушовой
Все чемпионы юниорского Уимблдона из СССР и России
Призовые 16-летней Мирры Андреевой
Самые яркие наряды теннисисток на Уимблдоне-2023
Каролина Возняцки возобновила карьеру
Как Мария Шарапова играет в кино
Самые яркие наряды теннисисток на Уимблдоне
Все чемпионы ТБШ в сетке Уимблдона-2023
Призовые звёзд тенниса на Уимблдоне-2023