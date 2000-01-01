Троллил тренера и отдыхал с семьёй. Чем занимался Даниил Медведев после Уимблдона

Вылетел в Канаду на турнир

Всю американскую серию Медведев пропускать не планирует: россиянин в среду, 2 августа, вылетел на турнир в Канаду. «Мастерс» в Торонто пройдёт с 7 по 13 августа. В прошлом году Даниил в Канаде выбыл во втором раунде после поражения от Ника Кирьоса.