Троллил тренера и отдыхал с семьёй. Чем занимался Даниил Медведев после Уимблдона

Куда пропал Даниил Медведев после Уимблдона
Российский теннисист проводил время с семьёй, ходил на концерты и шутил в социальных сетях над тренером.
Ходил на концерт
После вылета с Уимблдона Медведев посетил концерт The Weeknd в Ницце. Послушать канадского исполнителя Даниил ходил вместе с женой Дарьей. Теннисист в социальных сетях выложил фото толпы и отметил большого фаната The Weeknd – Каспера Рууда.
Отдыхал с семьёй
Свободное от турниров время Медведев проводил с семьёй. После Уимблдона теннисист с родными отдыхал на юге Франции. В конце июля супруга Даниила поделилась милым видео спортсмена с дочкой Алисой. «Как босс», – подписала ролик Дарья.
Еще один милейший кадр – фото Медведева и дочери в бассейне.
Троллил своего тренера
Даниил следит за социальными сетями своей команды и не упускает возможности посмеяться над тренерами. Медведев зашёл на эфир к Жилю Сервара и задал нескромный вопрос: «Пожалуйста, можем мы пропустить завтрашнюю тренировку?»
Тренировался с сыном Борга
Отпроситься с тренировок Медведеву, кажется, не удалось: на днях россиянин в присутствии Жиля Сервара позанимался с 20-летним Лео Боргом, сыном 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бьорна Борга.
Представил новую форму
Lacoste, экипировочный спонсор Медведева, представил новую форму Даниила для американской серии турниров. Получилось изящно, стильно, сдержанно.
Ходил на день рождения
Во время отдыха Медведев успел побывать среди элиты Формулы-1: Даниил посетил вечеринку в честь дня рождения российского пилота Даниила Квята. Среди гостей были Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Ник де Врис.
Снялся с турнира в Вашингтоне
В конце июля Медведев снялся с соревнований серии ATP-500 в Вашингтоне. Однако причину отказа от турнира ни Даниил, ни его команда до сих пор не озвучили.
Вылетел в Канаду на турнир
Всю американскую серию Медведев пропускать не планирует: россиянин в среду, 2 августа, вылетел на турнир в Канаду. «Мастерс» в Торонто пройдёт с 7 по 13 августа. В прошлом году Даниил в Канаде выбыл во втором раунде после поражения от Ника Кирьоса.
Троллил тренера и отдыхал с семьёй. Чем занимался Даниил Медведев после Уимблдона
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