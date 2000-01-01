Рублёв собрал идеального теннисиста из игроков ATP
Как выглядит топовый спортсмен из качеств Надаля, Федерера, Сафина и других.
Рафаэль Надаль
Чаще других от Рублёва звучало имя Рафы Надаля. Россиянин считает испанца лучшим в форхенде, психологической устойчивости и конкурентоспособности. «У него лучшая менталка», – говорит Андрей о Рафе.
Новак Джокович
Трижды Рублёв назвал и Новака Джоковича. По мнению Андрея, серб хорош в бэкхенде, гибкости и приёме. «С бэкхенда он может делать всё что угодно. А с приёма он находит возможность сломать любого соперника».
Роджер Федерер
Невозможно просто взять и не назвать всех из «Большой тройки». У Федерера, по словам Рублёва, лучшая игра у сетки и касание. «Почему? Вы когда-нибудь видели, как он играет? Да? Тогда почему вы задаёте мне такой вопрос?» – посмеялся Андрей после вопроса журналиста.
Иснер, Кирьос, Опелка
«На подачу нужен один игрок из Джона Иснера, Ника Кирьоса и Райлли Опелки. Три в одном», – считает Рублёв. Для подачи Андрей так и не смог выбрать одного фаворита. Для россиянина их трое.
Эванс, Берреттини
Лучше всех в туре, по мнению Рублёва, подрезают мяч Даниэль Эванс и Маттео Берреттини. «Почему? Потому что они умеют резать и делают это хорошо. Они знают, как резаным можно атаковать, а не отыгрываться».
Алькарас, Давидович-Фокина
Самыми быстрыми игроками Рублёв считает Карлоса Алькараса и Алехандро Давидович-Фокину. «Почему? Они такие быстрые», – объяснил свой выбор Андрей. А он хорош в ответах, правда?
Марат Сафин
Празднование побед Рублёв взял бы у Марата Сафина. Со смехом он рассказал, что Сафин точно знает, как нужно отмечать успех. При этом Андрей ни в одном параметре не назвал себя или Даниила Медведева. Хотя у него была такая возможность.
Рублёв собрал идеального теннисиста из игроков ATP, не назвав ни разу себя и Медведева
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