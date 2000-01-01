Рублёв собрал идеального теннисиста из игроков ATP, не назвав ни разу себя и Медведева

Роджер Федерер

Невозможно просто взять и не назвать всех из «Большой тройки». У Федерера, по словам Рублёва, лучшая игра у сетки и касание. «Почему? Вы когда-нибудь видели, как он играет? Да? Тогда почему вы задаёте мне такой вопрос?» – посмеялся Андрей после вопроса журналиста.