Первая ракетка мира на тренировке заклеила рот
Ига Свёнтек шокировала своих фанатов. Но с ней всё в порядке.
Странная выходка
Первая ракетка мира Ига Свёнтек вновь удивила всех. На этот раз — своими тренировками. Полька играла в теннис, заклеив рот скотчем. Зачем она это сделала?
Непонятная ситуация
Официальный аккаунт турнира в Монреале опубликовал фото, где лучшая теннисистка мира тренируется с заклеенным ртом. Снимки вызвали недоумение публики. Люди стали переживать за спортсменку.
Объяснение теннисистки
«Я так делаю уже давно. Мне трудно дышать только носом. Это способ поработать над моей выносливостью, не заставляя меня бегать так быстро и делать экстремальные вещи», — сказала Свёнтек.
Лучшая в мире
По всей видимости, заклеивание рта действительно помогает Иге. Не даром она уже 71-ю неделю возглавляет рейтинг WTA!
Лучшая теннисистка мира тренируется с закленным ртом. Зачем Свёнтек так делает?
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