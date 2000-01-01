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Новая первая ракетка России
Новая первая ракетка России
Обновлённый рейтинг WTA подарил нам неожиданную спортсменку.
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Приятный сюрприз
Приятный сюрприз
На сайте WTA вышли обновлённые рейтинги и сразу подарили нам небольшую сенсацию. Лучшей среди россиянок стала 24-летняя Людмила Самсонова!
Плотная борьба
Плотная борьба
В обновлённом рейтинге WTA Самсонова заняла 12-е место и обошла соотечественницу Дарью Касаткину, которая расположилась на 13-м месте. В итоге Людмила впервые в карьере стала первой ракеткой России!
Отличный результат
Отличный результат
В рейтинге Самсонова поднялась благодаря выходу в финал WTA-1000 в Монреале. Там она уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6). Касаткина же вылетела в 1/4 финала.
Вы знаете, кто теперь первая ракетка России? Это не Касаткина и даже не Кудерметова!
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