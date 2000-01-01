Обновлённые рейтинги ATP. Как выглядит топ-10?
В первой десятке по-прежнему два россиянина.
Топ-10 лучших
ATP опубликовал обновлённые рейтинги. В первой десятке небольшие перестановки. Что же поменялось?
Лидеры рейтинга
Топ-4 осталась неизменной. Первый — Карлос Алькарас (9395 очков), второй — Новак Джокович (8795), третий — Даниил Медведев (6530), а четвёртый — Стефанос Циципас (5090).
Небольшие изменения
На пятое место с шестого поднялся Хольгер Руне (4790). Шестую строчку же занял Янник Синнер (4725). До этого итальянец был восьмым.
Неприятное падение
Каспер Рууд (4715) же потерял две позиции, опустившись с пятого на седьмое место. Ниже теперь располагается и Андрей Рублёв (4595). Вместо седьмого места он теперь занимает восьмое.
Крутая стабильность
Девятое и десятое места остались неизменными. Их занимают Тейлор Фритц (3605) и Фрэнсис Тиафо (2050).
Обновлённые рейтинги ATP. Андрей Рублёв опустился на строчку ниже
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