Циципаса вывела из себя зрительница в Цинциннати!
Пчёлы?
Во время матча Стефаноса Циципаса и Бена Шелтона в Цинциннати произошёл забавный инцидент. Грек пожаловался, что кто-то из зрителей мешает ему играть, пародируя жужжание пчёл!
Нервы на пределе
Во время подачи Циципас услышал жужжание, поэтому прервал игру. Такое случилось несколько раз подряд, и Стефанос подошёл с жалобой к судье.
Уникальный случай
«Кто-то имитирует пчелу позади меня. Прямо перед моей подачей жужжат. Думаете, это нормально? Подобное не случалось в моей карьере. Знаю, что они поддерживают другого игрока…» — сказал Циципас.
Виновник найден
Пока судья думал, что ответить, Стефанос пошёл искать, кто жужжит у него за спиной. Болельщики пояснили, что это была женщина с первого ряда. Грек попросил судью вывести леди с корта.
Победный ответ
Женщина принесла в ответ извинения, пообещала больше так не делать и осталась на корте. Циципас в итоге выиграл матч с американцем 7:6, 7:6 и прошёл в третий круг, где сразится с Хубертом Хуркачем.
Циципаса вывела из себя зрительница в Цинциннати! Она пародировала пчёл и мешала играть
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