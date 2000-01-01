Джокович и Рублёв сыграли в баскетбол
Новак Джокович и Андрей Рублёв провели баскетбольную тренировку. Серб попросил оценить их трёхочковые броски главу Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.
Оценка легенды
«Что думаешь о наших навыках?» — обратился Новак к Кириленко на русском языке в комментариях под видео. Глава РФБ сказал, что лично связался с Джоковичем и пригласил его сыграть в ветеранской команде.
Приглашение в команду
«Я уже Джоковичу написал ответ, что наша ветеранская команда ждёт пойнтгарда сербского. Хватит уже унижать молодёжь, пора бы и честь знать», — сказал Кириленко.
Нелестное мнение
А вот Рублёв в комментариях под видео дал другую оценку их с Джоковичем навыков. «Мы бесполезны», — написал Андрей.
Джокович и Рублёв провели баскетбольную тренировку. Кириленко её оценил!
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