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Баскетболист Батлер разыграл Алькараса
Баскетболист Батлер разыграл Алькараса
В США огненно стартовал US Open! В шоу-матч между Фрэнсисом Тиафо и Карлосом Алькарасом вмешался баскетболист Джимми Батлер. Крутой розыгрыш игрока НБА!
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Работа под прикрытием
Работа под прикрытием
Батлер во время матча долгое время притворялся болбоем. В один из моментов к нему подошёл Тиафо и попросил помочь. «Скажи, что мне нужно делать?» — спросил Джимми.
Тайный сговор
Тайный сговор
Фрэнсис что-то шепнул ему. «Я понял», — ответил баскетболист и пошёл на корт. Батлер кинул Алькарасу мяч и попросил его подать. Карлос был удивлён происходящим, но подачу сделал.
Победа над чемпионом
Победа над чемпионом
Сперва всё шло гладко, но потом Батлер резко направил мяч вправо, а Карлос не успел отбить его. В итоге баскетболисту хватило всего семь ударов, чтобы обыграть первую ракетку мира!
Баскетболист Батлер притворился болбоем и разыграл Алькараса. Крутое шоу на US Open!
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