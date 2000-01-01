Медведев в топ-4 высокооплачиваемых теннисистов мира, а Соболенко даже нет в десятке

Топ-10 высокооплачиваемых теннисистов
Издание Forbes подсчитало, сколько заработали лучшие игроки мира за последние 12 месяцев.
10. Джессика Пегула (США) — $ 10,9 млн
Заработки третьей ракетки мира распределились равномерно: $ 4,9 млн на корте, $ 6 млн — вне его. Самый известный спонсор Пегулы, дочери миллиардера, — adidas.
9. Наоми Осака (Япония) — $ 12,1 млн
Четырёхкратная чемпионка ТБШ не играет уже год — из-за травм, из-за беременности. На корте она заработала $ 100 тыс. Но контракты со спонсорами, в том числе с Victoria’s Secret, позволяют уверенно себя чувствовать.
8. Каспер Рууд (Норвегия) — $ 14,4 млн
Пятая ракетка мира за это время трижды доходил до финала ТБШ и заработал на корте $ 6,4 млн. Однако ещё больше он получил от сотрудничества со скандинавскими брендами.
7. Кори Гауфф (США) — $ 15,2 млн
19-летняя теннисистка имеет огромный потенциал — не только спортивный, но и маркетинговый. $ 12 млн — именно столько заплатили ей спонсоры, в числе которых есть Bose и UPS.
6. Эмма Радукану (Великобритания) — $ 15,3 млн
Сейчас сенсационная чемпионка US Open — 2021 борется с травмами, но это не мешает ей монетизировать тот успех. На корте она заработала $ 300 тыс., а остальную сумму — от Dior, HSBC, Porsche в том числе.
5. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 15,5 млн
22-кратный чемпион ТБШ не играл с Australian Open, но всё же успел заработать $ 1,5 млн на корте. Его основной доход составили спонсорские поступления — в частности, от такого гиганта, как Nike.
4. Даниил Медведев (Россия) — $ 20,1 млн
Из $ 20 млн Даниил на корте заработал $ 7,1 млн, а $ 13 млн — вне его. В январе он представил логотип, появившийся на экипировке Lacoste. Также Медведев сотрудничает с брендом энергетических батончиков, основанным женой.
3. Ига Свёнтек (Польша) — $ 22,4 млн
Лидер современного женского тенниса получила от спонсоров $ 14 млн. Свёнтек, которую поддерживает IMG, также сотрудничает с Visa. А вот второй ракетки мира Арины Соболенко даже нет в десятке «Форбса».
2. Карлос Алькарас (Испания) — $ 31,4 млн
$ 20 млн вне корта — неплохо для 20-летнего спортсмена, не так ли? Louis Vuitton и Calvin Klein счастливы были предложить вкусные контракты двукратному чемпиону ТБШ.
1. Новак Джокович (Сербия) — $ 38,4 млн
В рейтинге ATP Новак Джокович уступает Алькарасу, а вот по заработкам ему нет равных. За пределами корта серб заработал $ 25 млн. В январе к числу его спонсоров присоединилась Waterdrop.
Медведев в топ-4 высокооплачиваемых теннисистов мира, а Соболенко даже нет в десятке
Читайте также
Все чемпионы ТБШ в сетке US Open — 2023
Баскетболист Батлер разыграл Алькараса
Джокович и Рублёв сыграли в баскетбол
Джокович установил новый рекорд в Цинциннати!
Циципаса вывела из себя зрительница в Цинцинати!
Обновлённые рейтинги ATP. Как выглядит топ-10?
Новая первая ракетка России
Как менялся призовой фонд US Open с 2003 года?
Первая ракетка мира на тренировке заклеила рот
Как Джокович отдыхает после поражения на Уимблдоне
Рублёв собрал идеального теннисиста из игроков ATP
Куда пропал Даниил Медведев после Уимблдона?
Звёзды тенниса в образе Барби
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
Самые милые собаки теннисистов
Призовые Алькараса, Джоковича, Медведева и Рублёва