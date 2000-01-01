Звёзды на US Open: Шарапова, Де Вито, Обама
28 августа в США начался US Open. За топовым турниром сезона с трибун наблюдало немало звёзд. Кто же пришёл посмотреть на старт US Open?
Мария Шарапова
Главная звезда российского тенниса не упустила шанса посетить турнир, где стала победительницей в 2006 году.
Барак Обама
На турнир приехал 44-й президент США вместе со своей супругой Мишель.
Мишель Обама
Супруга экс-президента США стала важной частью церемонии открытия, выступив с речью о равноправии.
Дэнни Де Вито
Актёр, известный по фильмам «Роман с камнем», «Такси» и «Бэтмэн возвращается», также наблюдал за стартом турнира с трибун.
Майк Тайсон
Легендарный боксёр посетил матч между американкой Кори Гауфф и немкой Лаурой Зигемунд — 3:6, 6:2, 6:4.
Линдси Вонн
Теннисом наслаждалась и другая представительница спортивной отрасли. Горнолыжница, олимпийская чемпионка вместе со своим парнем Давидом Осорио наблюдала за игрой Гауфф.
Анна Винтур
По ходу дня на трибунах была замечена бессменный главный редактор Vogue.
Seal
Не упустил шанс посмотреть интересные матчи и популярный британский певец, автор популярной в 90-х песни Kiss from a Rose.
Алек Болдуин
Актёр, сыгравший в «Авиаторе», «Отступниках» и «Миссии невыполнима», тоже оказался на трибунах US Open вместе со своей супругой Хиларией.
Шарапова, Обама и Де Вито. Кто из звёзд приехал на US Open в первый день?
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