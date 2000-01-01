US Open — круто событие не только для тенниса, но и для мира моды. Спортсменки ежегодно пытаются удивить всех своими нарядами. Собрали для вас самые яркие из них.
Габриэла Сабатини, 1993
Анна Курникова, 1998
Серена Уильямс, 2004
Мария Кириленко, 2006
Даниэла Гантухова, 2010
Ана Иванович, 2012
Мартина Хингис, 2014
Эжени Бушар, 2015
Елена Веснина, 2016
Мария Шарапова, 2017
Наоми Осака, 2020
Элегантная Сабатини, милая Курникова и нежная Шарапова. Яркие образы US Open прошлых лет!
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