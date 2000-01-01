Теннисисты на US Open жалуются на запах марихуаны
На US Open — 2023 происходит нечто странное. Теннисисты жалуются на неприятный запах, который мешает им нормально играть. Спортсмены уверены, что на кортах пахнет марихуаной!
Причина в парке?
Первой на запах травы пожаловалась Мария Саккари: «Вчера на тренировке я тоже чувствовала запах травки. Мы не можем это контролировать, это открытое пространство, рядом парк, и люди в нём могут делать всё, что хотят».
Сложные условия
Следом высказался и Александр Зверев: «На 17-м корте пахнет, будто в комнате Снуп Догга. Боже мой, так везде. На весь корт воняет травкой».
Прошлогодний случай
На US Open — 2022 теннисисты тоже жаловались на запах от конопли. В матче второго круга Ник Кирьос попросил судью напомнить зрителям не курить и пожаловался на запах марихуаны, разлетающийся по корту.
Теннисисты на US Open жалуются на запах марихуаны. Ароматы конопли отвлекают их от игры
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