Кто посетил US Open — 2023 во второй и третий день?
За крутыми матчами на US Open продолжают следить звёзды спорта и шоу-бизнеса. Кто же посетил игры второго и третьего дня турнира?
Джиджи Фернандес
За яркими теннисными матчами с трибун двукратная олимпийская чемпионка наблюдала вместе с экс первой ракеткой мира в парном разряде Аи Сугиямой.
Боб и Майк Брайаны
На US Open — 2023 приехали и другие легендарные теннисисты — четырёхкратные победители Итогового турнира года АТР в парном разряде братья Брайаны.
Дэвид Ли
Вообще, US Open крайне популярен среди спортсменов. На трибунах сидел и баскетболист, экс-нападающий «Нью-Йорк Никс», а по совместительству муж Каролины Возняцки.
Джимми Батлер
На турнире появился и уже знакомый всем форвард «Майами Хит». Правда, теперь не в роли болбоя, а в качестве болельщика.
Лори Эрнандес
Олимпийская чемпионка в командном многоборье и серебряный призёр ОИ-2016 в упражнениях на бревне тоже не упустила возможности сходить на теннис.
Кэл Пенн
Актёр, известный ролями в сериалах «Доктор Хаус», «Как я встретил вашу маму» и «Теория большого взрыва», также решил насладиться матчами турнира.
Уилла Фицджералд
За играми любимчиков с трибун наблюдала и актриса, известная ролью в сериале «Крик».
Seal
Певец провёл на турнире вместе с другом, регги-исполнителем J Balvin, все три дня! Также уже два дня на US Open провела главный редактор Vogue Анна Винтур.
Много спортсменов и актёров сериалов. Кто посетил US Open — 2023 во второй и третий день?
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