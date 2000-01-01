Арина Соболенко — 29-я теннисная королева! Кто был первой ракеткой мира до неё

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Арина Соболенко — новая первая ракетка мира!
Арина Соболенко — новая первая ракетка мира!
Белоруска — 29-й в истории лидер женского тенниса. Какие спортсменки были лучшими до неё?
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Проиграв в четвёртом круге Елене Остапенко, Ига Свёнтек потеряет первое место в рейтинге WTA. Полька стала первой ракеткой мира 4 апреля 2022 года и была лидером на протяжении 75 недель.
Проиграв в четвёртом круге Елене Остапенко, Ига Свёнтек потеряет первое место в рейтинге WTA. Полька стала первой ракеткой мира 4 апреля 2022 года и была лидером на протяжении 75 недель.
11 сентября новой первой ракеткой мира станет чемпионка Australian Open — 2023 Арина Соболенко. Ранее ей не покорялась эта вершина.
11 сентября новой первой ракеткой мира станет чемпионка Australian Open — 2023 Арина Соболенко. Ранее ей не покорялась эта вершина.
Соболенко станет 29-м в истории лидером рейтинга WTA. А первой была 18-кратная чемпионка ТБШ Крис Эверт. Впервые женская классификация была опубликована в ноябре 1975 года.
Соболенко станет 29-м в истории лидером рейтинга WTA. А первой была 18-кратная чемпионка ТБШ Крис Эверт. Впервые женская классификация была опубликована в ноябре 1975 года.
А кто лучшая в истории?
А кто лучшая в истории?
По общему количеству недель лидирования легендарной Штеффи Граф нет равных — 377! Второе и третье места занимают Мартина Навратилова (332) и Серена Уильямс (319).
А наши были в лидерах?
А наши были в лидерах?
Были первыми ракетками мира и россиянки. Динара Сафина возглавляла рейтинг на протяжении 26 недель, а Мария Шарапова — 21.
Среди действующих теннисисток есть сразу несколько экс-лидеров. Это Каролина Возняцки (71 неделя лидирования), Симона Халеп (64), Виктория Азаренко (51), Анжелика Кербер (34)…
Среди действующих теннисисток есть сразу несколько экс-лидеров. Это Каролина Возняцки (71 неделя лидирования), Симона Халеп (64), Виктория Азаренко (51), Анжелика Кербер (34)…
…Наоми Осака (25), Винус Уильямс (11), Каролина Плишкова (8) и Гарбинье Мугуруса (4).
…Наоми Осака (25), Винус Уильямс (11), Каролина Плишкова (8) и Гарбинье Мугуруса (4).
Арина Соболенко — 29-я теннисная королева! Кто был первой ракеткой мира до неё
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