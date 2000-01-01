Как между собой играли Рублёв и Медведев?
В четвертьфинале US Open — 2023 нас ждёт русское дерби: Даниил Медведев сразится с Андреем Рублёвым. Парни уже много раз играли между собой. Как это было и кто выигрывал?
Цинциннати, 2019
Тогда в четвертьфинале турнира Медведев обыграл Рублёва со счётом 6:2, 6:3.
St. Petersburg Open, 2019
В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Медведев выиграл у Рублёва со счётом 6:4, 7:5.
US Open, 2020
Россияне уже играли между собой в четвертьфинале US Open. Победителем из той битвы вышел Медведев — 7:6, 6:3, 7:6.
Australian Open, 2021
Тогда в четвертьфинале победителем вновь стал Даниил. Он обыграл Андрея со счётом 7:5, 6:3, 6:2.
Цинциннати, 2021
Тут впервые удалось выиграть Андрею. Полуфинал завершился в пользу Рублёва со счётом 2:6, 6:3, 6:3.
Итоговый турнир ATP, 2022
На групповом этапе победа вновь осталась за Рублёвым. Он выиграл со счётом 6:7, 6:3, 7:6.
Дубай, 2023
Последний раз между собой россияне играли в апреле этого года. В финале Dubai Duty Free Tennis Championships победу одержал Медведев — 6:2, 6:2.
Русский четвертьфинал на US Open. Как раньше играли между собой Рублёв и Медведев?
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