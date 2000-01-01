На что жалуются теннисисты на US Open — 2023?
На US Open — 2023 уже идут стадии полуфинала. Турнир для многих теннисистов складывается не очень просто. На что жаловались спортсмены по ходу соревнований?
Запах травки
Мария Саккари и Александр Зверев возмущались, что на корте пахнет марихуаной. По их мнению, запах доносился из соседнего парка. Это очень мешало теннисистам играть. «Пахнет, будто в комнате Снуп Догга», — говорил Зверев.
Жара
Температура в Нью-Йорке поднималась до +34°C. От жары изнывали все теннисисты, на корт приходили врачи, приносили полотенца, ингаляторы, лёд. «Однажды игрок умрёт, и они увидят», — заявил Медведев.
Зрители
Болельщики всячески мешали во время подач или провоцировали спортсменов. Так, во время матча Зверева один фанат начал цитировать Гитлера. Иногда таких зрителей удавалось выгнать с трибун, иногда — нет.
Мячи
На US Open проводится эксперимент — женщины играют такими же мячами, как и мужчины. Из-за этого теннисистки чаще стали получать травмы. Маркета Вондроушова даже плакала, когда из-за травмы пришлось сняться с парного разряда.
Трансляции турнира
Даниил Медведев пожаловался, что не может посмотреть теннис по телевизору из-за сложной системы трансляций. Он признался, что пользуется пиратскими сайтами. В Disney пообещали решить эту проблему.
Жара, марихуана и тяжёлые мячи. На что жалуются теннисисты на US Open — 2023?
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