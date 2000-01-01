Рекорды, которые ещё не побил Джокович
Собрали достижения, которые пока не покорились великому сербу.
Титулы на ТБШ
Обыграв в финале US Open Даниила Медведева, Новак Джокович завоевал 24-й титул на мэйджорах. Среди мужчин ему ещё с «Ролан Гаррос» этого года нет равных.
А вот у женщин столько же титулов ТБШ имеет Маргарет Корт. Таким образом, Новаку нужно завоевать ещё один трофей, чтобы стать абсолютным рекордсменом.
Карьерный «Шлем»
У серба пока три карьерных «Шлема». Победив на US Open в четвёртый раз, Джокович ещё на шаг приблизился к четвёртому.
Теперь Новаку нужно выиграть «Ролан Гаррос», чтобы завоевать четвёртый карьерный «Шлем». Тогда он сравняется с легендарной немкой Штеффи Граф.
Календарный «Шлем»
Джокович четырежды выигрывал по три ТБШ за сезон: в 2011, 2015, 2021 и 2023 годах. Таким образом, у него пока нет календарного «Шлема», который имеется у Рода Лэйвера (1962 и 1969).
Особенно обидно Новаку должно быть за 2021-й. Ведь тогда у него всё сорвалось на US Open, последнем турнире. И остановил Джоковича не кто иной, как Даниил Медведев.
Титулы
Джокович 96 раз поднимал над головой трофеи после побед в финалах турниров ATP. Тут серб даже не второй, а третий. Его опережают Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).
Победы
И по общему числу выигранных матчей (1076) Новак уступает всё тем же Коннорсу (1274) и Федереру (1251). Этот рекорд, пожалуй, побить труднее всего, если вообще возможно.
Олимпийские игры
Олимпиада — единственный крупный турнир, который Джокович не выигрывал. До сих пор его максимум на ОИ — бронза Пекина-2008.
Олимпиада-2024 пройдёт в Париже. «Надеюсь, смогу выступить в следующем году в Париже. Игры пройдут на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Я знаком с ними», — говорил Новак на одной из пресс-конференций в 2023-м.
Новак Джокович — суперчемпион. Но он побил ещё не все рекорды
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