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Джокович заплакал на встрече с фанатами в Белграде
Джокович заплакал на встрече с фанатами в Белграде
Победителя US Open Новака Джоковича по возвращении в Сербию встретили как легенду. Теннисист вышел к заполненной площади и не сумел сдержать слёз под ликование болельщиков!
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Сербский праздник
Сербский праздник
Встречу Джоковича объединили с чествованием баскетбольной сборной Сербии, которая завоевала серебро на чемпионате мира. Спортсмены предстали перед публикой в центре Белграда. Получилось очень красиво!
Джоковича триумфально встретили в Белграде. Новак не смог сдержать слёз
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